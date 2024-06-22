أخبار النصر اليوم | تطور مفاجئ بشأن تشيزني .. ولابورت يتحدث عن تألق نجم الاتحاد!

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي النصر اليوم السبت 22 يونيو 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم السبت 22 يونيو 2024م، وما يدور حول الفريق.

"هدف كريستيانو رونالدو الكبير يقترب من النصر!" .. وكيل لاعبين يفجرها

أثار وكيل لاعبين، الجدل في الشارع الرياضي السعودي "عامة"، وفي الأوساط النصراوية "خاصة"؛ بشأن إحدى الصفقات الكبرى، خلال صيف العام الحالي. "اقرأ التفاصيل"

"بعد لحظات من إعلانه رئيسًا للنصر" .. إبراهيم المهيدب يفاجئ جماهير العالمي بأول قراراته!

أعلن نادي النصر عن فوز إبراهيم بن عبدالله المهيدب، بمقعد رئاسة مجلس إدارة مؤسسة النادي غير الربحية، عقب انتخابات الجمعية العمومية، التي أجريت عصر أمس (الجمعة). "اقرأ التفاصيل"

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خاص | "هدف الاتحاد والنصر" .. نجم ريال مدريد يوافق على الانتقال إلى القادسية

بات نادي القادسية السعودي، قريبًا للغاية من التعاقد مع نجم عالمي كبير، خلال صيف العام الحالي؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بعد العودة إلى دوري روشن للمحترفين، بشكل رسمي. "اقرأ التفاصيل"

على عكس الأنباء المنتشرة .. تطور مفاجئ في مفاوضات النصر مع تشيزني!

كشفت تقارير صحفية، عن تطورات جديدة تتعلق بموقف الحارس البولندي فويتشيك تشيزني، المرشح للانضمام إلى النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية. "اقرأ التفاصيل"

"انظروا إلى ما فعله نجم الدوري السعودي باليورو" .. لابورت يتحدى المشككين ويرد على الشائعات المزعجة

أعرب إيمريك لابورت مدافع منتخب إسبانيا، عن سعادته وفخره بتمثيل بلاده في بطولة كأس أمم أوروبا 2024، مدافعًا عن اختياره اللعب في الدوري السعودي من بوابة النصر. "اقرأ التفاصيل"

بوادر أزمة داخل النصر .. جويدو يضع مجلس المهيدب في ورطة بسبب صفقة تشيزني!

بعد 24 ساعة من إعلانه رئيسًا لمؤسسة النصر غير الربحية، يبدو أن إبراهيم المهيدب، ومجلس إدارته، سيواجهون أزمة تتعلق بصفقة جديدة تنتقل إلى صفوف الأصفر، في الميركاتو الصيفي. "اقرأ التفاصيل"