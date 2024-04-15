أخبار النصر اليوم | تسريب عقوبة كريستيانو رونالدو المتوقعة بسبب البليهي وبديل "غريب" للابورت

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي النصر اليوم الإثنين الموافق الـ15 من أبريل 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الإثنين الموافق الـ15 من أبريل 2024م، وما يدور حول الفريق.

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"والدي سيذهب لهذا العملاق الإنجليزي!" .. نجل وليد عبدالله يثير الجدل مع مشجع نصراوي

أثار عبدالله، نجل وليد عبدالله، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع أحد المشجعين. (طالع التفاصيل)

هل كريستيانو رونالدو استثناء؟ .. تسريب القرار المرتقب بعد اعتدائه على البليهي في السوبر

تتواصل الأحداث بعد واقعة اعتداء البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، على علي البليهي؛ مدافع الهلال، خلال نصف نهائس كأس الدرعية للسوبر السعودي. (طالع التفاصيل)

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الاتحاد السعودي يتحرك بعد اتهامات الفساد بالتآمر مع الهلال .. أول رد فعل رسمي من مجلس المسحل

دفع الجدل الكبير المثار في الشارع الرياضي السعودي بشأن قضايا الفساد اتحاد الكرة للتحرك بشكل رسمي، تفاعلًا مع الأحداث. (طالع التفاصيل)

اتهامات خطيرة بالفساد ونجم الهلال السابق يتورط .. فيديو يثير الجدل ومطالب بالتحقيق

اتهامات خطيرة تفجرت في الشارع الرياضي السعودي خلال الساعات الماضية تشير لفساد متغلغل في اتحاد الكرة وسط تلميحات عن تورط الهلال في الأمر. (طالع التفاصيل)

"بين مؤامرة النصر الداخلية ويد الهلال العابثة" .. الرمز ينجو بنفسه قبل هلاك سفينة مسلي آل معمر

النصر يعيش أوضاعًا مأساوية في الموسم الحالي. (طالع التفاصيل)

مفاجأة | تم إيقافه .. حكم "الفار" أدار ديربي الهلال والنصر رغم التحقيق معه!

رغم انتهاء المسابقة رسميًا؛ إلا أن أزمة ديربي الهلال والنصر، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، لا تزال تثير الكثير من الحبر، في وسائل الإعلام المحلية. (طالع التفاصيل)

"أراد قتال نجم برشلونة".. النصر يخطط لتعويض لابورت بـ"عاشق الإصابات"

وضع نادي النصر، بدائل للإسباني إيمريك لابورت، مدافع فريق الكرة، الذي أبدى رغبة في العودة إلى بلاده، ومغادرة الأصفر خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل. (طالع التفاصيل)

الهلال أفضل فريق "غير أوروبي" في العالم.. "مركز صادم للنصر والاتحاد!"

أصبح فريق الكرة بنادي الهلال، أفضل فريق من خارج أوروبا، في التصنيف العالمي للأندية، الذي صدر في شهر أبريل 2024، والذي يشهد حفاظ مانشستر سيتي الإنجليزي على موقعه في صدارة الأندية على مستوى العالم. (طالع التفاصيل)

"رونالدو لم يقصد ضرب البليهي!".. النصر يفاجئ الهلال ويرد على اتحاد الكرة

وجهت إدارة شركة نادي النصر، إفادة بشأن تصرف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق الكرة، في ديربي كأس السوبر السعودي، وحقيقة ضرب علي البليهي، مدافع الهلال. (طالع التفاصيل)

"من أجل المساواة بالهلال".. طلب نصراوي للرابطة بعدم انتظار "برنامج الأكشنة"

"أسوة بالهلال".. هكذا طالب الإعلامي عبد العزيز العصيمي، رابطة دوري المحترفين السعودي، بتوضيح ملابسات طلب نادي النصر، بتعديل مواعيد مبارياته، وذلك بعد إفادة الرابطة بأسباب رفض طلب الهلال بتأجيل مباراة الأهلي. (طالع التفاصيل)

"لا تخبروا النصر عنه!".. حكم العين والهلال الذي هاجمه الشامخ واستبعد من آسيا

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تكليف الحكم الأردني أدهم مخادمة، لإدارة مباراة العين الإماراتي ضد الهلال السعودي، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، والتي تقام مساء الثلاثاء المقبل، على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين. (طالع التفاصيل)

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