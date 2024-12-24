أخبار النصر اليوم | هييرو في إيطاليا لضم بديل تاليسكا، وسر عرقلة التعاقد مع يوسف النصيري

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 24 ديسمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 24 ديسمبر 2024.

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الأمر لا يتعلق بالجناح لياو

الموضوع يُستكمل بالأسفل

السعودية تستعد لمواجهة اليمن

جديد صفقة "بديل" أندرسون تاليسكا..

اللاعب يستعد للرحيل بعد 3 سنواتٍ ونصف مع النصر..

كواليس مثيرة من داخل نادي النصر..

رونالدو دائمًا ما يؤكد أنه أفضل من الجميع..

GOAL

لاعب الأخدود مازال يُغضب الهلاليين

إعلامي بحريني: السعودية 20 مليون نسمة .. ألا تستطيع بناء منتخب قوي؟

ملف تاليسكا وفنربخشه الأكثر إثارة للجدل..