أخبار النصر اليوم | الجمعان يكشف خطة الانتقالات وموقف تاليسكا، وحقيقة التعاقد مع زكريا هوساوي

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 2 يناير 2025
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على رأسهم الرمز .. ماجد الجمعان يعيد أبناء النصر، وكشف خطة "الميركاتو الشتوي" وموقف تاليسكا
تطورات جديدة في النصر بعد رئاسة ماجد الجمعان للإدارة التنفيذية..
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"كان راضيًا حينما حصل عليها" .. رودري يرد على تصريحات كريستيانو رونالدو عن الكرة الذهبية!
لاعب وسط السيتي يتحدث عن العودة للملاعب ويرد على رونالدو
"جئنا في توقيت صعب للغاية" .. عبد الله الماجد يطمئن جماهير النصر بكلمات حاسمة، ومتابعون: رسالتك متأخرة!
ماذا قال رئيس مؤسسة النصر؟
هل سينتقل إلى النصر؟ أول رد من عبد الملك الجابر عن العودة لدوري روشن
الجابر يرد على إمكانية العودة إلى دوري روشن
أخبار الاتحاد اليوم | إنجاز فريد يُكتب باسم العميد واستهداف حارس النصر في الشتوية
نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم الأربعاء الموافق الأول من يناير 2025م
ليس ضمن أندية الصندوق .. فريق سعودي يستهدف محمد كنو ومختار علي من الهلال والنصر
ثنائي الهلال والنصر على وشك الرحيل
بعد أخبار استهدافه .. الرائد يكشف حقيقة تفاوض النصر للتعاقد مع زكريا هوساوي
هل ينتقل هوساوي إلى النصر؟
ما صفقات النصر في سوق الانتقالات الشتوية 2025؟
تعرف على جميع التحركات الرسمية للنصر في سوق الانتقالات الشتوية 2025، ومن يتم التعاقد معهم لدعم العالمي؟
أول الراحلين بشكل رسمي .. النصر يُعلن انتقال محترفه إلى الدوري الفرنسي
النصر يتخلص من أول محترف في صفوفه
هل استحق جائزته؟ رونالدو لم يكذب، الدوري السعودي أفضل من الفرنسي وانتظروا ضحايا آخرين!
تصريحات قوية من النجم البرتغالي