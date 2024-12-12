أخبار النصر اليوم | وعد كريستيانو رونالدو بشأن كأس العالم 2034، وحقيقة عودة ساديو ماني لأوروبا

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 12 ديسمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 12 ديسمبر 2024.

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الوادي يضع "الصقر" في واجهة الاحتفال بالتتويج ببطولته في الدرجة الرابعة..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

حرص البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق الكرة بنادي النصر، على التواجد في مقر النادي، اليوم (الخميس)، رغم قرار الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني للفريق، بمنح اللاعبين راحة من التدريبات.

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رونالدو لا يزال يحطم الأرقام رغم وصوله إلى سن الـ39 عامًا..

النصر بعيد عن منصات التتويج منذ سنوات..