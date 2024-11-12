أخبار النصر اليوم | موقف الهلال من التعاقد مع رونالدو، وتجديد عقود الثلاثي السعودي

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 12 نوفمبر 2024.
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طموح نجم النصر لا يتوقف أبدًا
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جائزة جديدة تُضاف للسجل الذهبي لنجم النصر
نتفليكس تمهّد أرض الملعب: الإعلان الرسمي للمسلسل الوثائقي 'الدوري السعودي" يأخذكم في رحلة من الملاعب إلى الكواليس
المسلسل الوثائقي يُعرض حصريًا على المنصة في 21 نوفمبر
"كان يجب ضم نجم النصر" .. السالمي: استبدال الدوسري بزميله في الهلال خطأ واضح من رينارد
الدوسري تعرض لإصابة أبعدته عن الأخضر
مهاجمًا مسؤول النصر .. ماجد عبدالله: العالمي استفاد من الأخطاء التحكيمية وعليه التعلم من الهلال!
أسطورة النصر يتحدث عن أوضاع ناديه في الموسم الجاري..
لتجنب رحيلهم مجانًا! .. النصر يتحرك لتجديد عقود "الثلاثي السعودي"
أكثر من لاعب ينتهي عقده مع النصر قريبًا..
سولشاير يعترف: أخطأت بإعادة رونالدو لمانشستر يونايتد وهذا الشخص حذرني ولم استجب له!
المدير الفني الأسبق لمانشستر يونايتد يفجرها في وجه صاروخ ماديرا!
"السرطان جمعني به!" .. نجم النصر السابق يكشف كواليس مشاركة غرفة الملابس مع رونالدو
الثنائي عانى من نفس المأساة..
جمهور الهلال اللغز الأكبر واستغلال الثورة أسوأ استغلال .. العزوف عن حضور المباريات يضرب بـ"المليارات" عرض الحائط!
هنا حيث تحطمت تجهيزات مسؤولي الكرة السعودية..
"أسعى أنا ورونالدو لهذا الأمر!" .. نيمار يتحدث عن انتقاله للسعودية وملف استضافة كأس العالم 2034
ماذا قال نيمار جونيور؟!..
الكلمة الأخيرة! .. الهلال يحسم قراره من التعاقد مع كريستيانو رونالدو
رونالدو اقترب من "الستة أشهر الأخيرة" في عقده مع النصر..
كريستيانو رونالدو يرد على "الاتهام المتكرر" الذي يلاحقه منذ الانتقال إلى السعودية!
رونالدو تعرض لانتقادات عنيفة بعد الانضمام إلى الدوري السعودي..