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تامر أبو سيدو

أخبار النصر اليوم | حقيقة انتقال رونالدو إلى الهلال، وبيولي يُخير الدوليين بين الراحة والمران

النصردوري روشن السعوديكريستيانو رونالدو

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 16 أكتوبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 16 أكتوبر 2024.

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بيولي يُخير الدوليين بين الراحة والمران

استأنف النصر تدريباته استعدادًا لمواجهة الشباب يوم الجمعة القادم في دوري روشن السعودي.

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صحيفة الرياضية أوضحت أن المدرب ستيفانو بيولي منح اللاعبين الدوليين حرية الاختيار بين الانتظام في المران اليوم الأربعاء أو الحصول على راحة والانضمام للتدريبات يوم غدٍ الخميس.

يُشار إلى أن النصر يغيب عنه حاليًا 5 لاعبين أجانب انضموا إلى منتخبات بلادهم بجانب سالم النجدي المنضم للمنتخب الأولمبي السعودي و6 سعوديين تواجدوا في معسكر الأخضر.

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