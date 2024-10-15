ليلة سخر منها بيكيه .. مطرب كولومبي يكشف القيمة الضخمة لاحتفال رونالدو بعيد ميلاده!

واقعة مثيرة من مشوار النجم البرتغالي مع ريال مدريد

كشف المطرب الكولومبي كيفين رولدان عن واقعة جمعته بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، دفع فيها مهاجم النصر السعودي أموالًا ضخمة للاحتفاء بعيد ميلاده.

القصة تعود إلى عام 2015، عندما بلغ رونالدو الثلاثين من عمره خلال تواجده في ريال مدريد، حيث كان عازمًا على الاحتفال بالمناسبة بأفضل شكل ممكن، لذلك قرر إحضار رولدان في حفل حضره مجموعة من الأثرياء والمشاهير في مدريد، بالإضافة إلى بقية اللاعبين بالفريق.

ومن جانبه قال الكولومبي في حديثه إلى "راديو ماركا":"أتذكر هذا الموقف حتى الآن، كنا في نيويورك واتصل بي والدي ليخبرني أننا سنقيم حفلة خاصة في مدريد بعد أسبوعين، اعترضت في البداية بسبب حفل آخر في المكسيك في نفس التاريخ".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"والدي قال لي إن هذا العرض من كريستيانو رونالدو، وكنت أعرف أن الحفلات الخاصة تكلفتها أعلى بكثير، لذلك لم يتردد في الدفع، لا أريد الحديث عن الأموال التي أكسبها، ولكن في ذلك الوقت كنت أحصل على ربع مليون دولار مقابل هذا النوع من الحفلات".

وكانت صور رونالدو وبعض لاعبي الفريق وهم يحتفلون مع رولدان في تلك الليلة، قد تسببت في انقسام بين لاعبي ريال مدريد وانتقادات إعلامية للبرتغالي لطريقته الصاخبة في الاحتفال.

وما زاد الأمور صعوبة كان نجاح الغريم التقليدي برشلونة في تحقيق ثلاثية بالدوري الإسباني، مما دفع جيرارد بيكيه مدافع النادي الكتالوني السابق إلى توجيه الشكر للمطرب الكولومبي في الاحتفالات قائلًا له:"كل شيء بدأ معك".