رونالدو ضد اسكتلندا .. ربما كانوا على حق، البرتغال ستكون أفضل من دونه رغم مقصيته الأيقونية!

النجم البرتغالي كان على وشك التسجيل مرتين

في مباراة خالية من الأهداف وكذلك المتعة باستثناء بعض اللحظات قبل نهاية الشوط الثاني، تعادل المنتخب البرتغالي مع اسكتلندا من دون أهداف في الجولة الرابعة من منافسات دوري الأمم الأوروبية.

البرتغال كانت الأكثر خطورة في المراحل الأولى من المباراة، وحاولت التسجيل على استحياء في أكثر من لقطة ولكنها لم تنجح، لتحاول اسكتلندا استلام الراية في مراحل متأخرة في الشوط الثاني بمحاولة مباغتة الفريق الخصم، لتكون النهاية واحدة بالتعادل 0/0!

المباراة شهدت ظهور كريستيانو رونالدو كأساسي، في مشاركة دولية اختفى فيها نجم النصر السعودي كثيرًا، وفشل في زيادة رصيده من الأهداف مع منتخب بلاده.

وبعد هذا التعادل يستعرض موقع "جول" أهم ما قدمه صاحب الـ39 سنة من ناحية الأداء والأرقام ضد اسكتلندا، ضمن منافسات المجموعة "A1" في دوري الأمم..