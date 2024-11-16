أخبار النصر اليوم | أندرسون تاليسكا يُرحب بعرض فنربخشه .. وحقيقة التفاوض مع سعود عبد الحميد

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم السبت 16 نوفمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم السبت 16 نوفمبر 2024.

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النصر يكشف حقيقة الصفقة .. سعود عبد الحميد لن يعود لدوري روشن إلا بتأشيرة الهلال!

"ماذا لو قرر العودة إلى دوري روشن؟"، ذلك هو السؤال الذي أثار جدلًا كبيرًا بشأن مستقبل الدولي سعود عبد الحميد، ظهير روما الإيطالي، وسط تقارير أفادت بوجود اهتمام من قِبل ناديي النصر والاتحاد، من أجل عودته إلى دوري روشن السعودي. "اقرأ التفاصيل"

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"أستمتع بكل لحظة وسأعتزل في هذه الحالة" .. كريستيانو رونالدو يلمح لموعد نهاية مسيرته الأسطورية

كشف النجم كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي ومنتخب البرتغال، عن الموعد الأقرب لاعتزاله كرة القدم، بعد مسيرة استثنائية لأحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم. "اقرأ التفاصيل"

"الهاتريك في الهلال يبرد قلب مشجع النصر" .. وليد الفراج يثير الجدل بتعليقه على مقصية كريستيانو رونالدو

أكد الناقد الرياضي هاني الداود، أن جمهور النصر لا يهتم إلا لتسجيل نجمه وقائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو، أهداف مؤثرة مع الفريق تساعده على تحقيق البطولات الغائبة عن خزائنه. "اقرأ التفاصيل"

بعد أزمة "الحمار" .. الدعيع يواصل القصف: سالم الدوسري حرقهم وقهر "محترفي الصندوق"، ولا أنكر قيمة أسطورة النصر!

يواصل محمد الدعيع، حارس مرمى الهلال ومنتخب السعودي السابق، تصريحاته المثيرة للجدل التي أدخلته في صدامات شرسة مع جماهير الغريم التقليدي النصر. "اقرأ التفاصيل"

بتمويل خاص .. فنربخشه يتفاوض مع أندرسون تاليسكا واللاعب يرحب!

دخل نادي فنربخشه التركي في مفاوضات جديه مع النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب نادي النصر، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية. "اقرأ التفاصيل"

مجرد وقت .. الهلال والشباب يستعدان لخطف نجم النصر في الشتوية!

يبدو أن أحد نجوم النصر، أصبح مهددًا بالرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وسط ترقب واهتمام من جانب ناديي الهلال والشباب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. "اقرأ التفاصيل"

محمد الدعيع؟ النصر يتقدم بشكوى رسمية ضد إساءات لاعب دولي سابق!

تحرك نادي النصر بشكل رسمي، وتقدم بشكوى ضد لاعب دولي سابق، بسبب الإساءات المتكررة خلال الفترة الأخيرة، رافضًا الصمت أمام تلك التصرفات. "اقرأ التفاصيل"