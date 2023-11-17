أخبار النصر اليوم | انتفاضة من أجل تاليسكا واستفزاز هلالي وساديو ماني يثير الجدل

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الجمعة الموافق الـ17 من نوفمبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الجمعة الموافق الـ17 من نوفمبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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"انقذوا البرازيل به" .. مُطالبات بضم تاليسكا بعد السقوط أمام كولومبيا!

دفعت خسارة المنتخب البرازيلي أمام نظيره الكولومبي جماهيره للمطالبة بضم النجم أندرسون تاليسكا لاعب النصر، من أجل إنقاذ المنتخب الذي تعرض للهزيمة الثانية على التوالي. (طالع التفاصيل)

"هناك حزن هلالي لأن النصر سيلعب دوري أبطال أوروبا!"

انتشرت بعض الأخبار خلال الفترة الماضية، عن أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يعتزم تقديم دعوة إلى نادي النصر، من أجل المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا. (طالع التفاصيل)

رسالة للنصراوية .. "أتفهم حالتكم، لكن لن نغير التاريخ لأجلكم .. كفاكم ضجيجًا"

وجه الناقد الرياضي عيسى الروقي رسالة استفزازية لاذعة لجماهير النصر طالبهم خلالهما بالكف عن إحداث الضجيج بالحديث عن التاريخ والبطولات. (طالع التفاصيل)

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مفاجأة "غير متوقعة" في مصير مشاركة سالم الدوسري بديربي الهلال والنصر

رفض مسؤولو نادي الهلال، الكشف عن مصير مشاركة النجم الدولي سالم الدوسري من عدمها، في ديربي الرياض الكبير أمام النصر. (طالع التفاصيل)

حقيقة أزمة ساديو ماني "الغامضة" قبل ديربي الهلال والنصر

كشف منتخب السنغال، عن حقيقة "أزمة" النجم الكبير ساديو ماني، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، قبل مواجهة جنوب السودان. (طالع التفاصيل)

رسميًا | استبعاد ثنائي الهلال والنصر من منتخب السعودية لـ"الإصابة" .. واستدعاء نجم الأهلي

استبعد الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، ثنائي جديد من قائمة الأخضر، خلال فترة التوقف الدولي الحالي. (طالع التفاصيل)

بالأرقام | رونالدو وتاليسكا اكتسحا الجميع .. أفضل ثنائيات الدوري السعودي تهديفيًا

يقدم ثنائي نادي النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي أندرسون تاليسكا، موسمًا استثنائيًا رفقة فريقهما، لينجحا في التفوق على كل الثنائيات المتواجدة في دوري روشن السعودي. (طالع التفاصيل)

أمر جنوني .. هذا ما أصاب هالاند بـ"الدهشة" في مسيرة كريستيانو رونالدو!

أعرب النجم النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عن إعجابه الكبير بالأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو. (طالع التفاصيل)

"مقابل 60 مليونًا" .. مهاجم مانشستر يونايتد يقترب من دوري روشن السعودي

اقترب أحد نجوم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، من الانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2024". (طالع التفاصيل)

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