أخبار النصر اليوم | الهلال يهدد العالمي قانونيًا وأول ثنائي راحل وتكريم نجم الاتحاد

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي النصر اليوم الإثنين الموافق الـ20 من مايو 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الإثنين الموافق الـ20 من مايو 2024م، وما يدور حول الفريق.

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المعركة الخامسة .. إبداع "جاف" من ميسي ورونالدو يحطم أسطورة حمد الله!

في الوقت الذي ينشغل فيه الجميع بأهداف إرلينج هالاند وجود بيلينجهام ومستقبل كيليان مبابي، دعونا لا ننسى الأسطورتين الأهم في كرة القدم الحديثة. (طالع التفاصيل)

كاسترو ينهي رحلة ثنائي النصر .. ومصير "غامض" لأوسبينا!

استقر البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، على منح الضوء الأخضر لرحيل لاعبَين عن صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي المقبل. (طالع التفاصيل)

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"رونالدو، بنزيما أم محرز؟" .. إعلامي يثير الجدل بانتقال عالمي للغريم في الصيف!

بين اعتراف فهد بن نافل، رئيس الهلال، بتفاوض النادي مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قبل انتقاله إلى النصر، وأنباء المفاوضات الشتوية حول انتقال الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الاتحاد، إلى الأهلي أو الشباب، باتت جماهير الكرة السعودية على موعد مع كواليس مثيرة حول موسم الانتقالات في الصيف المُقبل. (طالع التفاصيل)

"رونالدو عثر على هاتفي وفقدته مرة أخرى!" .. ملاكم أمريكي يتعرض لموقف كوميدي في الرياض

كشف الملاكم الأمريكي ريان جارسيا، عن موقف طريف تعرض له في الرياض، أثناء حضور لنزال حلبة النار، الذي استضافه ملعب المملكة أرينا. (طالع التفاصيل)

الهلال يُشغل النصر قبل كلاسيكو الاتحاد.. كاسترو يقرر تعديل الخطة!

يتجه البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق الكرة بنادي النصر، نحو اتباع خطة خاصة بلاعبي الفريق، خلال المواجهات المُقبلة قبل نهاية الموسم الجاري، حيث يتبقى للنصر 3 مباريات، منها مباراتان أمام الاتحاد في دوري روشن السعودي، ثم الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين. (طالع التفاصيل)

النصر والاتحاد يتفقان على تكريم قائد الأخضر السابق في ليلة الوداع!

يستعد ناديا النصر والاتحاد لتقديم مبادرة طيبة، قبل مباراة الكلاسيكو التي تقام على ملعب الأول بارك، يوم الإثنين المقبل، في الجولة 34 والأخيرة من مسابقة دوري روشن السعودي. (طالع التفاصيل)

"أقسم بالله سأصبح نصراويًا" .. مشجع هلالي ينوي تغيير ميوله الكروية في هذه الحالة!

أثار أحد المشجعين الهلاليين حالة جدلية، بإعلان نيته في تغيير ميوله الكروية إلى الغريم التقليدي، النصر في حالة واحدة فقط. (طالع التفاصيل)

بالقانون.. الهلال يهدد النصر بالحرمان من نجمه البارز قبل نهائي كأس الملك!

أثار الدولي الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، نجم وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، حالة واسعة من الجدل، خلال مباراة الهلال، في ديربي الجولة 32 من مسابقة دوري روشن السعودي. (طالع التفاصيل)

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