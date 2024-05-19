الهلال يُشغل النصر قبل كلاسيكو الاتحاد.. كاسترو يقرر تعديل الخطة!

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يتجه البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق الكرة بنادي النصر، نحو اتباع خطة خاصة بلاعبي الفريق، خلال المواجهات المُقبلة قبل نهاية الموسم الجاري، حيث يتبقى للنصر 3 مباريات، منها مباراتان أمام الاتحاد في دوري روشن السعودي، ثم الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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وضمن النصر وصافة ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 78 نقطة من 32 مباراة، قبل ثلاث جولات على نهاية الموسم، ليرافق الهلال والأهلي إلى بطولتي دوري النخبة الآسيوي وكأس السوبر السعودي.

وذكرت صحيفة "الرياضية" أن كاسترو يفكر في اللعب بأغلب الأساسيين في مواجهة الرياض، يوم الخميس المقبل، فيما يواجه الاتحاد، يوم الإثنين، بتشكيل أغلبه من اللاعبين البدلاء، في الجولتين الأخيرتين من موسم 2023-2024، بدوري روشن السعودي.

واستقر كاسترو على الدفع بالبدلاء في مباراة الكلاسيكو أمام الاتحاد، من أجل إراحة الأساسيين قبل مواجهة الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وشهدت تدريبات النصر، بشرى سارة بعودة الجناح عبد الرحمن غريب إلى التدريبات الجماعية، وإبداء جاهزيته بدخول قوائم المباريات، بعد غيابه خلال الفترة الماضية لمعاناته من إصابة عضلية، فيما تواجد أيمن يحيى في عيادة النادي، بعد تعرضه لشد عضلي في ديربي الهلال، فيما يُتوقع عودته للمران الجماعي قبل مباراة الرياض.

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وكان النصر قد تعادل مع الهلال بنتيجة (1-1)، في ديربي الجولة 32 من مسابقة دوري روشن السعودي، حيث كان النصر قريبًا من تحقيق النقاط الثلاث، بهدف سجله أوتافيو في الثانية 24، قبل أن يحرز الهلال هدف التعادل من علامة الجزاء في الدقيقة 90+10.

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