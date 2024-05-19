بالقانون.. الهلال يهدد النصر بالحرمان من نجمه البارز قبل نهائي كأس الملك!

الهلال يواجه النصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين..

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أثار الدولي الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، نجم وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، حالة واسعة من الجدل، خلال مباراة الهلال، في ديربي الجولة 32 من مسابقة دوري روشن السعودي.

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ورصد نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لقطة لبروزوفيتش خلال مباراة الديربي التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، على ملعب الأول بارك، حيث تم اتهام الكرواتي بتوجيه إشارة غير رياضية لجماهير الهلال.

وذكر الإعلامي الرياضي معن القويعي، أن الإدارة القانونية في نادي الهلال رصدت مقطع بروزوفيتش ضد جماهير النادي، عند خروج اللاعب من الملعب بعد نهاية المباراة.

وفي حالة تقدم إدارة نادي الهلال بشكوى رسمية ضد بروزوفيتش، فإن لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ستطلب إفادة من نادي النصر واللاعب حول الواقعة، والتي لم تُرصد عبر الناقل الرسمي.

وكان البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، قد لاقى عقوبة من لجنة الانضباط، بعد توجيه إشارة خارجة لجماهير الشباب خلال مباراة الديربي التي انتهت بفوز النصر بنتيجة (3-2)، في فبراير الماضي، حيث تم طلب إفادة من اللاعب إزاء الواقعة، والتي علّق عليها بأنه لم يقصد الإساءة، ولكنها إشارة ترمز إلى القوة، لتقرر اللجنة إيقاف رونالدو مباراة واحدة، وغرامة مالية تبلغ إجمالًا 30 ألف ريال.

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وفي حالة وقوع عقوبة على بروزوفيتش على غرار رونالدو، قبيل مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، التي تجمع بين النصر والهلال، فإن العالمي قد يفقد أحد أهم أسلحته في المباراة النهائية التي تقام في ختام الموسم.

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