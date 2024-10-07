أخبار النصر اليوم | رد جورجينا على أستاذ التاريخ "من الذي غزا أوروبا؟"، واستبعاد الغنام من المنتخب

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 7 أكتوبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 7 أكتوبر 2024.

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استبعاد سلطان الغنام من معسكر المنتخب السعودي

أعلن المنتخب السعودي استبعاد مدافع النصر، سلطان الغنام، من المعسكر المقام حاليًا استعدادًا لمواجهتي اليابان والحرين في تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

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ويعود سبب القرار لإصابة اللاعب خلال مباراة النصر الأخيرة في دوري روشن السعودي أمام العروبة، حيث تعرض لإصابة في مفصل القدم ستُبعده عن اللعب لمدة أسبوعين تقريبًا.

وأوضح بيان الأخضر أن قرار المدير الفني روبرتو مانشيني جاء بعد حصوله على تقرير طبي بحالة اللاعب من الجهاز الطبي للمنتخب.

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