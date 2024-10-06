إجابة طريفة .. صديقة كريستيانو رونالدو ترد على سؤال أستاذ التاريخ حول "غزو أوروبا"!

ماذا قالت صديقة كريستيانو رونالدو؟

قدمت عارضة الأزياء والمؤثرة الأرجنتينية جورجينا رودريجيز، صديقة كريستيانو رونالدو، ردًا طريفًا حول سؤال لأستاذ التاريخ، حول "من غزا أوروبا".

النجم البرتغالي صاحب الـ39 عامًا، واصل عروضه التهديفية مع النصر، بعد وصوله إلى 8 أهداف هذا الموسم، إثر تسجيل 5 أهداف في دوري روشن السعودي، وهدفين في كأس الدرعية للسوبر السعودي، وهدف في دوري أبطال آسيا للنخبة، ليواصل حلمه نحو الوصول إلى 1000 هدف في مسيرته الكروية.

ونشرت صديقة رونالدو، صورة عبر حسابها على منصة (إنستجرام)، تحمل صورة كريستيانو، برسالة قالت فيها "أستاذ التاريخ يسأل: من الذي غزا أوروبا؟ أنا بشكل تلقائي:..."، لتحقق الصورة تفاعلًا كبيرًا بين متابعيها، فيما كانت اللقطة الأبرز هي اختيار صورة للنجم البرتغالي بقميص ريال مدريد، والذي شهد أفضل فترات رونالدو الكروية.

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ورفع كريستيانو رونالدو رصيده إلى 905 هدف في مشواره الكروي، فيما تسلم الأسطورة البرتغالية جائزة الهداف التاريخي لبطولة دوري أبطال أوروبا، خلال إجراء قرعة الموسم الجديد من البطولة، بعدما سجل 140 هدف في 183 مباراة، مع أندية مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس.

ويمتلك كريستيانو رونالدو العديد من الألقاب والجوائز الفردية في مسيرته، حيث توج بلقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات، كما قاد منتخب البرتغال للفوز بلقب كأس أمم أوروبا (يورو 2016) ودوري الأمم الأوروبية 2019، فيما توج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا 4 مرات، فضلًا عن فوزه بالكرة الذهبية (بالون دور) 5 مرات.