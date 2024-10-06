بعد الكشف عن مدة غياب سلطان الغنام .. أخصائي علاج طبيعي يحذر النصر من خطة عودته للملاعب

ظهير النصر يغيب لمدة أسبوعين على الأكثر ولكن..

بينما شعرت جماهير النصر السعودي أمس السبت، بقلق شديد بعد انتشار تقارير بتشخيص حالة ظهير العالمي سلطان الغنام من خلال لقطة سقوطه أمام العروبة، أتى الخبر اليقين اليوم الأحد، بعد خضوعه للفحوصات الطبية.

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الغنام تعرض للإصابة أمس السبت، في الدقيقة 20 من عمر مواجهة العروبة، ليخرج وينزل سالم النجدي بدلًا منه.

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و بحسب صحيفة "الرياضية" فإن الفحوصات التي أجراها الغنام، أثبتت معاناته من تمزق في رباط المفصل، وهو ما سيبعده عن الملاعب من عشرة إلى 14 يومًا على الأكثر.

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وبذلك لن يغيب الغنام إلا عن مباراة واحدة فقط؛ أمام الشباب في 18 من أكتوبر المقبل، ضمن الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، إذ كان محظوظًا بفترة التوقف الدولي الحالية، كي لا يغيب عن الكثير من المباريات مع العالمي.

فيما سيلحق - بحسب تلك المدة - بمواجهة الاستقلال الإيراني (22 أكتوبر)، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة.

لكن رغم ذلك، حذر ثامر الشهراني؛ أخصائي العلاج الطبيعي، النصر من كون تلك الإصابة تعرض لها الظهير الأيمن أكثر من مرة في المواسم الماضية، مطالبًا الجهاز الطبي بضرورة وضع برنامج وقائي للمفصل، كي لا تتجدد الإصابة لاحقًا.

جدير بالذكر أن الغنام يعد أبرز نجوم النصر في الموسم الجاري سواء المحليين أو الأجانب، إذ نجح خلال 11 مباراة في مختلف البطولات في تسجيل هدف وصناعة ثلاثة آخرين، بخلاف مستواه الفني الرائع الذي يقدمه.