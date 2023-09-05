أخبار النصر اليوم | اقتراح بنقل ماني للاتحاد .. والرد على ضربة الأهلي

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الثلاثاء الموافق الخامس من سبتمبر 2023م

SHAHID

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الثلاثاء الموافق الخامس من سبتمبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

سحبت نقاط الديربي؟ .. الانضباط تصدر قرارها في احتجاج الشباب و"عقوبة مغلظة" على النصر

بين العقاب والبراءة، جاءت قرارات لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم تجاه نادي النصر، والخاصة بأحداث الجولتين الرابعة والخامسة من دوري روشن السعودي (طالع التفاصيل).

هل تظهر وطنية النصر؟ .. اقتراح بنقل ساديو ماني إلى الاتحاد بعد تعثر صفقة محمد صلاح

يُعاني نادي الاتحاد السعودي بشدة، لحسم صفقاته العالمية، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، على الرغم من أنه تنتظره استحقاقات مهمة؛ أبرزها المشاركة في كأس العالم للأندية 2023 (طالع التفاصيل).

تحركات أيام الميركاتو الأخيرة | نجم التعاون فضل الأهلي .. فجاء رد النصر قاسيًا

واحدة من ضربات الأيام الأخيرة من الميركاتو الصيفي في دوري روشن السعودي، جمعت النصر بالتعاون والأهلي، بينما يسابق الجميع الزمن لسد احتياجاته فيما تبقى من سوق الانتقالات (طالع التفاصيل).

عبد الرحمن غريب .. كن وحشًا وإلا أكلتك الوحوش!

يعيش عبد الرحمن غريب بداية موسم رائعة مع النصر، حتى أن العديد من المتابعين والجماهير وصفوه بأنه بمثابة صفقة جديدة تُضاف لسوق انتقالات الفريق القوي جدًا (طالع التفاصيل).

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

حكاية من الخيال .. من حكم دولي إلى مغسل للأموات والسبب مباراة النصر والأهلي

كرة القدم تزدحم بالحكايات المثيرة والغريبة عن اللاعبين والمدربين، لكن قناة الإخبارية السعودية كشفت عن واحدة من القصص الخيالية في الدوري السعودي تتعلق بحكم دولي سابق! (طالع التفاصيل).

فتش عن المُلام الحقيقي .. كريستيانو رونالدو بريء من إخفاقات مانشستر يونايتد!

يمكن اعتبار أن التذبذب في الأداء والنتائج أصبح مرادفًا لنادي مانشستر يونايتد في المواسم الأخيرة، خاصة بعدما بدأ "الشياطين الحمر" منافسات موسم 2023-2024 بأسوأ طريقة ممكنة، بعد أربع جولات من الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي (طالع التفاصيل).

"فضيحة" لأجل الهلال والنصر ومؤامرة من الاتحاد .. منتخب السعودية "ليس" فوق الجميع!

كلٌ يبحث عن مصلحته فقط، أما المنتخب السعودي فليس من ضمن الأولويات حاليًا، الاتجاه كله يسير نحو دوري محلي قوي، و"الأخضر" يبكي في الزاوية! (طالع التفاصيل).

GOAL