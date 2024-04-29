أخبار الأهلي اليوم | رقم تاريخي يكتسح الهلال ويايسله لا يسيطر على غرفة الملابس!

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الإثنين 29 أبريل 2024

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 29 أبريل 2024..

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"سأعلم لاعبي الأهلي الأدب".. نور يصف يايسله بـ"ضعيف الشخصية" وعبد الغني يهاجم محرز!

وجه محمد نور، أسطورة نادي الاتحاد، انتقادًا ضد الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للأهلي، واصفًا إياه بضعيف الشخصية، ومستدلًا بالمواقف التي يشهدها الفريق بين اللاعبين والمدرب. (طالع التفاصيل)

جهل برياض محرز ورطه وسباب في واقعة "دون أدلة" أحرجه .. عندما يغرق ياسر القحطاني على شاطئ بحر التحليل الفني!

يقولون دائمًا "ليس شرطًا أن يكون اللاعب الجيد مدربًا جيدًا"، كذلك هو الحال بالنسبة لمهنة التحليل الكروي، التي تتطلب مواصفات خاصة، فحتى إن كنت نجمًا أكثر من رائع ومحبوب من قبل قطاع عريض، تحليلك إن لم يكن مميزًا، سينفر منك الجمهور الذي دعمك قبل تعليق حذائك. (طالع التفاصيل)

الأهلي ينفرد برقم تاريخي ويكتسح الهلال!

كشف الإعلامي خالد الشنيف، مقدم برنامج "دورينا غير"، عن إحصائيات لأكثر الفرق عدم خسارة في تاريخ دوري المحترفين، والتي شهدت تواجد الأهلي في الصدارة.

وأوضحت القائمة، وجود الأهلي في القمة، برصيد 51 مباراة بلا هزيمة، خلال موسم 2015-2016، فيما يأتي الشباب في الوصافة بـ34 مباراة في موسم 2011-2012، ثم النصر ثالثًا في موسم 2013-2014، برصيد 32 مباراة، والهلال في المركزين الرابع والخامس، برصيد 30 مباراة خلال موسمي 2023-2024 و2016-2017.

اختيارات مفاجئة وغريبة! .. وليد الفراج يختار أنجح 10 صفقات في دوري روشن السعودي

اختار الإعلامي وليد الفراج أنجح 10 صفقات في الدوري السعودي منذ بدأت ثورة الانتقالات في البطولة بالتعاقد مع كريستيانو رونالدو خلال يناير 2023. (طالع التفاصيل)

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"لا نريد حكامًا معينين!" .. مفاجأة عن أندية الدوري السعودي ومسؤول يكشف رد الفعل

كشف السويسري مانويل نافارو، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن مفاجأة حول أندية دوري روشن السعودي، قائلًا إنه تلقى طلبات بعدم تكليف حكام معينين لبعض المباريات. (طالع التفاصيل)

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