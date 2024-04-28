جهل برياض محرز ورطه وسباب في واقعة "دون أدلة" أحرجه .. عندما يغرق ياسر القحطاني على شاطئ بحر التحليل الفني!

نجم الكرة السعودية الأسبق "المثير للجدل" في عالم التحليل بقنوات "بي إن سبورتس"..

يقولون دائمًا "ليس شرطًا أن يكون اللاعب الجيد مدربًا جيدًا"، كذلك هو الحال بالنسبة لمهنة التحليل الكروي، التي تتطلب مواصفات خاصة، فحتى إن كنت نجمًا أكثر من رائع ومحبوب من قبل قطاع عريض، تحليلك إن لم يكن مميزًا، سينفر منك الجمهور الذي دعمك قبل تعليق حذائك..

هذه الحالة تحديدًا يعيشها حاليًا ياسر القحطاني؛ نجم الهلال والمنتخب السعودي الأسبق، الذي عمل كمحللًا للمباريات في قنوات "بي إن سبورتس" القطرية قبل عام ونصف تقريبًا، لكن حتى الآن لم يجد القبول من قطاع عريض.

المشكلة ربما ليست في القحطاني نفسه، فمن الطبيعي أن يحتاج أي شخص لفترة كي يتأقلم ويتعلم مفاتيح عمله الجديد، كذلك ربما لا لوم على الجمهور الذي ينتظر الأفضل دائمًا من الناقل الحصري في الوطن العربي لأكبر الدوريات في العالم.

لكن بشكل عام هناك بعض الآراء التي بالغرابة الكافية أن تخرج من نجم بحجم القحطاني سواء لكونها غير منطقية أو لأنها فجة بطريقة مبالغ بها، نستعرض بعضها في السطور التالية..