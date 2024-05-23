أخبار الأهلي اليوم | تهديد "الاستقطاب" .. والاقتراب من نجم مانشستر يونايتد

نُقدم لكم أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الخميس 23 مايو 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الخميس 23 مايو 2024م، وما يدور حول الفريق.

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شكك قبل الهلال واشتكى أمام النصر وسب جماهير الاتحاد .. تركي الضبعان "ثائر الطائي في وجه الكبار"!

إن قلنا اسم نادي الطائي قبل مواجهة أي من كبار دوري روشن السعودي فأعلم أن هناك حالة من الجدل والشد والجذب، وأحيانًا يصل الأمر لحد التطاول بين كافة الأطراف. "اقرأ التفاصيل"

بموافقة وزارة الرياضة .. "مهرجان ضخم" محتمل يجمع الأهلي والاتحاد قريبًا

فجّر الإعلامي الرياضي فيصل الجفن، مفاجأة كبرى؛ بشأن إمكانية إقامة "مهرجان ضخم" يجمع بين عملاقي جدة الأهلي والاتحاد، خلال الفترة القليلة القادمة. "اقرأ التفاصيل"

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كلمة مريبة من مورينيو تثير الجدل .. "الهلال مُوجع وظهور البرتغالي سلبي في دوري روشن!"

أثار المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لفريق روما الإيطالي، حالة واسعة من الجدل، حول حديثه بشأن تقنية الفيديو، وصعوبة تفسير كلماته بشأن الجهة المقصودة بين الهلال أو الأهلي. "اقرأ التفاصيل"

"ستتقلص ميزانيتكم بالصيفية" .. تحذير قوي من "الاستقطاب" للاتحاد والأهلي!

وجه برنامج الاستقطاب تحذيرًا قويًا إلى ناديي الاتحاد والأهلي، قبل انطلاق فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بشأن ميزانية الناديين. "اقرأ التفاصيل"

"الهلال يقترب من رافينيا .. والأهلي سيضم مطرود مانشستر يونايتد!"

كشف فيلكس دياز رئيس تحرير صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن آخر تطورات مفاوضات الهلال مع رافينيا نجم نادي برشلونة، لضمه خلال صيف 2024، كاشفًا أيضًا عن اللاعب الذي اقترب من الانضمام إلى الأهلي. "اقرأ التفاصيل"

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