كلمة مريبة من مورينيو تثير الجدل .. "الهلال مُوجع وظهور البرتغالي سلبي في دوري روشن!"

هل كان مورينيو يقصد الهلال أم الأهلي؟

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أثار المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لفريق روما الإيطالي، حالة واسعة من الجدل، حول حديثه بشأن تقنية الفيديو، وصعوبة تفسير كلماته بشأن الجهة المقصودة بين الهلال أو الأهلي.

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وقال مورينيو، أثناء مشاركته في قمة الاتزان الرقمي (سينك)، في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء"، في حديثه حول تقنية الفيديو في ملاعب كرة القدم، "تعرف كيف تدير الأمر بتقديم اللقطة لجزء من الثانية أو تأخيرها، هل اللقطة تسلل أم لا؟ هل هي هدف أم لا؟ لذلك أقول إذا كنت مشجعًا للاتحاد، ستظهر اللقطة مقدمة لجزء من الثانية، وإذا كنت مشجعًا للأهلي ستتأخر اللقطة".

وتساءل الإعلامي وليد الفراج، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، بشأن ما إذا كان مورينيو يقصد الأهلي أم الهلال في الجزء الأخير من تصريحه، ليثير جدلًا بين النقاد الرياضيين، حيث قال عبد العزيز الزلال "أنا سمعتُها الأهلي، ولكن الهلال وجع أندية كثيرة، وأرى أن مورينيو كان مدربًا كبيرًا، والآن صار يتغنى بماضيه فقط".

ورد حامد البلوي، المدير التنفيذي السابق بالاتحاد، "من لا ماضي له فلا يملك تاريخًا، وأنا أتضامن مع تصريحه حول تقنية الفيديو بأنها قد تتعرض لتأثير بشري، وأرى أن الهلاليين صاروا حساسين في الحديث حول الدعم وتقنية الفيديو"، كما تحدث عن البطولات الآسيوية قبل فصل أندية الغرب عن الشرق، وهذا الأمر معروف، ليرد الزلال بأن الهلال توج باللقب الآسيوي قبل الفصل، وهو ما أثار جدلًا بين الطرفين، خاصة عندما صرّح البلوي بأن الهلال هو من طالب بفصل المنطقتين.

وفي هذا السياق، قال خالد السعود "جوزيه مورينيو شخص لا يسكت وقد يكون وجوده سلبيًا في دوري روشن، نحن نعاني من مشكلة التعيين الصامت للمناصب، ولا نعرف من حضر ومن ذهب، لماذا لا يرأس لجنة المسابقات شخصٌ من أبناء الوطن؟ لو كان سعوديًا فلن نرى توجيه سمو ولي العهد".

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وقال طلحة أحمد "جوزيه مورينيو كان ينتقد تقنية الفيديو ولا يقصد فريقًا بعينه، وهو معروف عنه التصريحات وإثارة الجدل، وأقول له (يجب أن تنتقي كلماتك حتى لا تُفهم بأكثر من اتجاه)، وقد يعود الأمر إلى صفقات الدوري السعودي التي باتت تشكل تهديدًا كبيرًا للدوريات العالمية، الأمر الذي يجعل أي مسؤول يرحل عن الدوري السعودي، يتم استقباله من المطار وتوجيه أسئلة تبرز الجوانب السلبية فقط.

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