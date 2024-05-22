"الهلال يقترب من رافينيا .. والأهلي سيضم مطرود مانشستر يونايتد!"

تعرف على آخر تطورات مفاوضات الهلال والأهلي مع نجوم جدد

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كشف فيلكس دياز رئيس تحرير صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن آخر تطورات مفاوضات الهلال مع رافينيا نجم نادي برشلونة، لضمه خلال صيف 2024، كاشفًا أيضًا عن اللاعب الذي اقترب من الانضمام إلى الأهلي.

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وقال دياز خلال برنامج "دورينا غير": "برشلونة يُريد بيع رافينيا بسبب الأزمات المالية، والرغبة في إجراء تغييرات في الفريق نوعًا ما، ووجهته القادمة هو نادي الهلال".

وواصل: "هناك اتصالات حاليًا من الهلال مكثفة مع رافينيا من أجل حسم التعاقد معه، ليكون لاعبًا في الفريق مع بداية الموسم القادم".

وتحدث دياز عن آخر صفقات النادي الأهلي، حيث قال: "ميسون جرينوود لاعب خيتافي الإسباني، سيكون النجم الشاب الذي سيأتي إلى الدوري السعودي مع النادي الأهلي".

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واختتم دياز تصريحاته قائلًا: "هناك مفاوضات وسيكون الوجه الجديد في الدوري السعودي لأنه صغير في السن".

يُذكر أن جرينوود كان متهمًا بالاغتصاب، ولكن تم إسقاط جميع التهم الموجهة له، إلا أن قبل صدور براءته قام مانشستر يونايتد بطرده لينتقل إلى خيتافي الذي تألق معه خلال الموسم الحالي.

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