"ستتقلص ميزانيتكم بالصيفية" .. تحذير قوي من "الاستقطاب" للاتحاد والأهلي!

تعرف على رسالة الاستقطاب للاتحاد والأهلي

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وجه برنامج الاستقطاب تحذيرًا قويًا إلى ناديي الاتحاد والأهلي، قبل انطلاق فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بشأن ميزانية الناديين.

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وكشفت صحيفة "الرياضية" عن أن برنامج الاستقطاب اجتمع مع ناديي الاتحاد والأهلي، أبلغهما بوجوب جلب عقود مجزية ماديًا من أجل تسويق اللاعبين الأجانب الذين لا ترغب الأندية في استمرارهم.

وأضافت الصحيفة أن برنامج الاستقطاب حذر الأندية بتقليص الميزانية المخصصة لهم في حال رحل هؤلاء اللاعبين بمخالصات تترتب عليها أعباء مالية.

جاء ذلك بعدما اجتمع برنامج الاستقطاب مع عدد من الأندية، أبرزها كان الأهلي والاتحاد، من أجل مناقشة احتياجات الأندية في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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ومن المقرر أن يقوم اتحاد الكرة ورابطة الدوري بتنظيم ورشة عمل مساء الأحد المقبل، عبر الاتصال الافتراضي، مع الرؤساء التنفيذيين لأندية دوري روشن والصاعدين الثلاثة إلى الدوري، تنظيمات اللاعبين الأجانب من مواليد 2003 فيما فوق.

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