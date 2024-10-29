أخبار الأهلي اليوم | يايسله يتهكم على شكوى لوران بلان قبل الديربي وسر استياء فرانك كيسييه

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق الـ29 من أكتوبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم الثلاثاء الموافق الـ29 من أكتوبر 2024.

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"أجانب الأهلي ليسوا من اختياري" .. يايسله ردًا على لوران بلان: لديك تشكيل لا يدعو للشكوى إطلاقًا!

رد الألماني الشاب ماتياس يايسله، المدير الفني للنادي الأهلي، على شكوى نظيره الفرنسي لوران بلان، مدرب فريق الاتحاد، قبل ديربي جدة المرتقب. (طالع التفاصيل)

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"أنا لست ساحرًا!" .. لوران بلان يكشف عن حالة كريم بنزيما و"ميزة" للأهلي ضد الاتحاد في الديربي

أكد الفرنسي لوران بلان، المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي، على "جاهزية" فريقه لديربي جدة الكبير أمام الأهلي، مساء يوم الخميس القادم. (طالع التفاصيل)

GOAL

"الاتحاد يمتلك الشخصية، لم يلعب ببرود الأهلي" .. رئيس الجندل يُثير الجدل بعد خروجه من كأس الملك

قارن عبد الله السالم رئيس نادي الجندل بين فريقي الاتحاد والأهلي بعدما هُزم أمام الأول في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين وأقصى الأول من الدور السابق في مفاجأة كبرى. (طالع التفاصيل)

مناشدة نجم الأهلي الأسبق لم تؤت ثمارها .. تأجيل حفل اعتزال خالد مسعد رسميًا: لم يحقق الأهداف المرجوة!

أعلنت جمعية رعاية الرياضيين الخيرية بمنطقة مكة المكرمة، رسميًا تأجيل حفل اعتزال نجم الأهلي والمنتخب السعودي الأسبق خالد مسعد، قبل أسبوعين من الموعد المقرر له. (طالع التفاصيل)

الاتحاد ضد الجندل | ورطة الأهلي تجلت أمام مستقبل العميد المشرف وللأسف تلقى هيرفي رينارد الصدمة الأولى!

"لا مجال لجندلة جديدة" .. شعار رفعه الاتحاد أمام من أطاح بجاره "الأهلي" من أغلى الكؤوس "كأس خادم الحرمين الشريفين"، ليصعد به لدور الثمانية. (طالع التفاصيل)

"الإيفواري يعاني في صمت" .. ميدو يكشف أزمة فرانك كيسييه ويؤكد عدم رضاه مع الأهلي!

كشف الناقد المصري أحمد حسام ميدو، عن مشكلة تتعلق بالإيفواري فرانك كيسييه، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، واصفًا إياه بأنه "زهق"، ولم يعد راضيًا عن وضعه مع الراقي. (طالع التفاصيل)