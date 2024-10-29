"أنا لست ساحرًا!" .. لوران بلان يكشف عن حالة كريم بنزيما و"ميزة" للأهلي ضد الاتحاد في الديربي

ديربي مرتقب في دوري روشن السعودي..

أكد الفرنسي لوران بلان، المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي، على "جاهزية" فريقه لديربي جدة الكبير أمام الأهلي، مساء يوم الخميس القادم.

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الاتحاد يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على ملعب "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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بلان قال في مؤتمر صحفي مساء اليوم الثلاثاء، قبل المباراة: "ندخل كل لقاء بشعار واحد فقط؛ الفوز.. لا يُهم من نواجه، وهل هو فريق في الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة".

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وأشار المدير الفني الفرنسي إلى أن الأهلي يتمتع بـ"ميزة" في ديربي جدة؛ وهو أنه أخذ وقتًا أكبر من الراحة، على عكس العميد الاتحادي الذي لعب مباراة مساء الإثنين، في كأس خادم الحرمين الشريفين.

ولم يلعب الأهلي في منتصف الأسبوع الحالي؛ وذلك بعد توديعه مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025 من دور الـ32؛ بالخسارة (1-2) أمام الجندل.

وعلى الرغم من ذلك.. كشف لوران بلان عن أنه يعرف نقاط "قوة وضعف" الفريق الأهلاوي، رافضًا في نفس الوقت توقع النتيجة؛ بالقول: "أنا لست ساحرًا".

وأشاد بلان بإمكانيات وخبرة النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق الاتحاد، مشددًا على أن اللاعب يشعر بـ"سعادة كبيرة" في النادي السعودي حاليًا؛ وهو ما ينعكس على أرقامه وأدائه داخل أرضية الملعب، في الموسم الحالي.

وفي النهاية.. أوضح بلان أنه يطلب من نجومه دائمًا، أن يلعبوا من أجل الفوز فقط؛ بهدف إسعاد الجماهير الاتحادية، التي تساند الفريق الأول لكرة القدم، في كل مكان.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، يحتل "المركز الثاني" في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 21 نقطة من 7 انتصارات مقابل هزيمة وحيدة، وبفارق 10 نقاط عن الأهلي "الثامن".