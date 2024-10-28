الاتحاد ضد الجندل | ورطة الأهلي تجلت أمام مستقبل العميد المشرف وللأسف تلقى هيرفي رينارد الصدمة الأولى!

ملامح من عبور الاتحاد لدور الـ8 من كأس الملك على حساب الجندل..

"لا مجال لجندلة جديدة" .. شعار رفعه الاتحاد أمام من أطاح بجاره "الأهلي" من أغلى الكؤوس "كأس خادم الحرمين الشريفين"، ليصعد به لدور الثمانية..

العميد نجح في الفوز اليوم الإثنين، أمام الجندل؛ الناشط في دوري يلو للدرجة الأولى، بثنائية نظيفة، ضمن دور الـ16 بكأس الملك، على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية.

الثنائي سجلها عبدالعزيز البيشي وعبدالرحمن العبود في الدقيقتين الرابعة والأخيرة من عمر الشوط الأول.

وبينما دخل الجندل بكتيبته كاملة في محاولة لإسقاط النمور، اعتمد المدرب الفرنسي لوران بلان على لاعبي الاتحاد البدلاء باستثناء الثلاثي حارس المرمى بريدراج رايكوفيتش واللاعبين نجولو كانتي وفابينيو.

وفي السطور التالية نستعرض أبرز ملامح المباراة التي قادت النمور لمواصلة المشوار في كأس الملك..