أخبار الأهلي اليوم | نهاية أزمة الظهير الأيسر .. وحقيقة التعاقد مع نجم النصر

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الأربعاء الموافق السادس من سبتمبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الأربعاء الموافق السادس من سبتمبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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اسم مفاجئ .. الأهلي يتفق مع صفقة محلية جديدة بشكل نهائي

نجح مسؤولو النادي الأهلي السعودي، مساء اليوم الثلاثاء، في حسم صفقة "محلية" جديدة؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم (طالع التفاصيل).

ضم المولد ونجم النصر؟ .. كشف أسرار جديدة في ميركاتو الأهلي الساخن

مع بدء العد التنازلي لإغلاق باب الميركاتو الصيفي، في المملكة العربية السعودية، تسابق جميع الأندية "الزمن"؛ لضم مجموعة من اللاعبين، سواء المحليين أو الأجانب (طالع التفاصيل).

بعد فشل الميركاتو .. ليس أمام الأهلي إلا دفع 60 مليونًا في صفقة غريبة!

يواجه مسؤولو النادي الأهلي السعودي، أزمة خطيرة للغاية؛ في خطتهم لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بعدد من الصفقات المحلية، قبل أقل من 3 أيام من إغلاق باب الميركاتو الصيفي الحالي (طالع التفاصيل).

رحيل عبد الرحمن العبود اقترب .. الاتحاد على أبواب "صفقة تبادلية كبرى" متفوقًا على الأهلي

لا يبحث الاتحاد السعودي خارجيًا فقط عن صفقات في مركزي الجناح والدفاع، إنما لا تزال مساعيه الداخلية مستمرة، دعمًا لخط وسطه، بخلاف الصفقتين العالميتين المبرمتين بالفعل خلال الميركاتو الصيفي الجاري بالتعاقد مع الفرنسي نجولو كانتي والبرازيلي فابينيو (طالع التفاصيل).

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النصر يحسم صفقة محلية مهمة رغم رفض اللاعب وتفضيله الأهلي

تحول كبير تشهده إحدى الصفقات المحلية، في الميركاتو الصيفي السعودي الحالي؛ وسط جدل كبير بشأن موقف اللاعب، في ظل صراع النصر والأهلي؛ لضمه (طالع التفاصيل).

رياض محرز ونظرية "حمام ميسي" .. شبح مارادونا يطارد ساحر الأهلي من قبره

5 جولات مرت منذ انطلاق مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024، ولا يزال لغز استبعاد الساحر الجزائري رياض محرز، من حمل "شارة قيادة" الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، يحير الآلاف من عشاق اللعبة (طالع التفاصيل).

حكاية من الخيال .. من حكم دولي إلى مغسل للأموات والسبب مباراة النصر والأهلي

كرة القدم تزدحم بالحكايات المثيرة والغريبة عن اللاعبين والمدربين، لكن قناة الإخبارية السعودية كشفت عن واحدة من القصص الخيالية في الدوري السعودي تتعلق بحكم دولي سابق! (طالع التفاصيل).

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