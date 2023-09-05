حكاية من الخيال .. من حكم دولي إلى مغسل للأموات والسبب مباراة النصر والأهلي

قصة مثيرة من الدوري السعودي

SHAHID

كرة القدم تزدحم بالحكايات المثيرة والغريبة عن اللاعبين والمدربين، لكن قناة الإخبارية السعودية كشفت عن واحدة من القصص الخيالية في الدوري السعودي تتعلق بحكم دولي سابق!

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الحكاية تخص الحكم السعودي حسن البحيري الذي نُشر عنه تقرير مساء أمس في القناة السعودية استعرض خلالها قصة اعتزاله التحكيم واتجاهه لمهنة غسل الأموات، وذلك منذ ما يقرب 25 عامًا.

البحيري تحدث في مقطع الفيديو بنفسه عن قراره قائلًا "كنت حكمًا دوليًا ولكني اعتزلت التحكيم بسبب خطأي في مباراة الأهلي والنصر، لم أحتسب خطأ للاعب الأهلي ضد حارس مرمى النصر ولم أطره المعتدي، بعدما شاهدت اللقطة في التلفاز آلمني ضميري كثيرًا ولمت نفسي".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

تابع "اللاعب تعرض لكسر في القدم ووجدت أنني لم أنصفه وأخطأء خطأً كبيرًا ولذا قررت الاعتزال فورًا، لكن للأسف اتحاد الكرة لم يدعمني في قراري وتخلى عني".

أتم "اتجهت بعدها للعمل في غسل الأموات ولم أحصل على أي أجر مقابل ذلك، لا أمتلك أي ريال في جيبي ولا أعلم كم هو رصيدي، أسعد فترات حياتي هي تلك الـ25 عامًا التي قضيتها في غسل الأموات، أحمد الله أنني ابتعدت عن مجال التحكيم واتجهت لغسل الأموات".

يُشار إلى أن المباراة المذكورة تعود إلى عام 1997 حين تعرض لاعب الأهلي عبد الرحمن أبو سيفين إلى كسر مضاعف في القدم بعد تدخل مضحي الدوسري حارس مرمى النصر ضده.

SHAHID