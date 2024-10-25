أخبار الأهلي اليوم | نجم مانشستر سيتي يتغنى برياض محرز .. والاتحاد الإفريقي يصدمه!

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2024.
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لاعب مانشستر سيتي عن محرز: شاهدته في بلادي لمحاولة تقليده وأحلم بمواصلة إرثه!
انهال سافينيو جناح مانشستر سيتي، بالمديح على رياض محرز لاعب الفريق السابق ونجم الأهلي الحالي، مؤكدًا أنه اعتاد مشاهدته عندما كان في البرازيل.
الأهلي يخسر 3 لاعبين في مباراة الأخدود
تأكد غياب 3 لاعبين من صفوف فريق الكرة بالنادي الأهلي، عن مواجهة الأخدود، مساء اليوم، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي.
وبالإضافة إلى الحارس السنغالي إدوارد ميندي، الذي يواصل الغياب عن الملاعب بسبب إصابة الكاحل، فإن الإعلامي وليد سعيد، أكد غياب الظهير علي مجرشي عن اللقاء، بسبب تعرضه لعارض صحي، فيما قرر المدير الفني الألماني ماتياس يايسله، إراحة المدافع التركي ميريح ديميرال عن المواجهة.
المباراة التالية
ويستعد الأهلي لملاقاة الاتحاد، مساء الخميس المُقبل، ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن، والتي تشهد (أسبوع الديربيات).
فيديو | بعنوان "الدوري السعودي" .. نتفليكس تصدر الإعلان التشويقي لمسلسل رياضي بمشاركة نجوم "روشن"
أطلقت شبكة نتفليكس الإعلان التشويقي لمسلسل وثائقي رياضي بعنوان "الدوري السعودي، وهو الأمر الذي أثار جميع مشجعي ومتابعي دوري روشن السعودي للمحترفين.
موعد مباراة الأهلي والأخدود في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الأخدود في الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...
"ياسين بونو يفقد لقبه وغياب محمد صلاح ورياض محرز" .. اسم وحيد من محترفي السعودية مرشح لـ"الأفضل في إفريقيا"
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، مساء الخميس، عن قوائم المرشحين لـ"جوائزه المختلفة"، عن عام 2024.
"ارتبط اسمه بالانتقال إلى الأهلي" .. السعودية قد تنقذ حياة كايل ووكر الزوجية بعد أزمة الخيانة
قد تلعب المملكة العربية السعودية، دورًا كبيرًا في إنقاذ "الحياة الزوجية" للنجم الدولي الإنجليزي كايل ووكر، ظهير أيمن العملاق المحلي مانشستر سيتي.
"قائد ثورتي برشلونة ومانشستر سيتي!" .. السعودية تخطط لصفقة تاريخية جديدة
بدأت المملكة العربية السعودية، العمل على صفقة من العيار الثقيل؛ لضمان "قدومها" إلى دوري روشن للمحترفين، في صيف العام القادم "2025".