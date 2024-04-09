أخبار الأهلي اليوم | مفاجأة في مصير صفقة مورينيو .. وموعد عودة فيجا

نُقدم لكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الثلاثاء الموافق التاسع من أبريل 2024م

SHAHID

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، ليوم الثلاثاء الموافق التاسع من أبريل 2024م، وما يدور حول الفريق.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ماذا حدث مع مورينيو؟ .. خطوة من الأهلي تكشف مصير ماتياس يايسله "غير المتوقع"

يبدو أن إدارة النادي الأهلي السعودي بدأت التجهيز للموسم المقبل مبكرًا، لفرض حالة استقرار على الفريق بعيدًا عن التخبطات التي يعاني منها الراقي بعد انتهاء كل موسم في السنوات الأخيرة (طالع التفاصيل).

الأطباء يحذرون .. على نجم الأهلي الابتعاد عن ممارسة الرياضة لهذه المدة الطويلة!

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، ضربة جديدة؛ قبل مراحل الحسم في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024 (طالع التفاصيل).

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

نجم الأهلي يقترب من العودة إلى الملاعب

دخل النجم الإسباني جابري فيجا، صانع ألعاب النادي الأهلي السعودي، المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي؛ بعد تعرضه لإصابة في مفصل القدم.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، تبقت 3 أسابيع أمام فيجا، لإنهاء برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي واللياقي في الأهلي؛ قبل العودة بشكل تدريجي إلى التدريبات الجماعية.

الاتحاد ضد الوحدة | شيء من طريقة ريال مدريد يكفي .. والأهلي الغائب الحاضر بـ"خطأه الفادح"!

شق الاتحاد طريقه في كأس الدرعية للسوبر السعودي، عابرًا بنجاح من الخطوة الأولى، وفي انتظار ما سيقدمه في الخطوة الثانية والنهائية (طالع التفاصيل).

SHAHID