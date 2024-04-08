الأطباء يحذرون .. على نجم الأهلي الابتعاد عن ممارسة الرياضة لهذه المدة الطويلة!

تحذير طبي بسبب حالة نجم الأهلي..

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تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، ضربة جديدة؛ قبل مراحل الحسم في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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الأهلي يسعى خلال ما تبقى من منافسات في الموسم الرياضي الحالي؛ للحفاظ على مركزه الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، من أجل المشاركة في بطولة النخبة الآسيوية "دوري أبطال آسيا (1)"، في 2024-2025.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، اليوم الثلاثاء، يحتاج علي مجرشي، ظهير أيمن الفريق الأهلاوي، لفترة راحة تصل إلى شهر تقريبًا، مع تحذير طبي، من العودة قبل هذا الموعد.

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الصحيفة كشفت عن أن أطباء النادي الأهلي، أوصوا بإراحة مجرشي، لمدة شهر دون أي تدريبات رياضية؛ بعد العملية الجراحية التي خضع لها في الوجه، إثر إصابته في مباراة الوحدة الماضية، التي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، في الجولة 27 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وأشارت إلى أنه بعد الراحة، سيخضع اللاعب إلى عملية تأهيل، قبل العودة للمشاركة في التدريبات؛ حيث من المتوقع أن يرتدي قناعًا طبيًا؛ خاصة أنه عانى من إصابة خطيرة للغاية؛ وهي كسر في الوجه.

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