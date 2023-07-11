أخبار الأهلي اليوم | كشف سر إبعاد وليد معاذ واستياء من أفعال خالد العيسى على "تيك توك"

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق الـ11 من يوليو 2023م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الثلاثاء، الموافق الـ11 من يوليو 2023م، وما يدور حول الفريق.

بعد غلق الأهلي أبوابه .. العراق تفاجئ عمر السومة

بأي قميص سنرى المهاجم السوري عمر السومة في الموسم المقبل؟ حتى الآن الإجابة غير معلومة، لكن يومًا تلو الآخر تزداد العروض المقدمة له. (طالع التفاصيل)

قيمة الصفقة في متناول الأهلي السعودي .. بايرن ميونخ يحدد سعر ساديو ماني!

ذكرت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء، أن نادي بايرن ميونخ الألماني يستعد لبيع ساديو ماني، نجم الفريق هذا الصيف. (طالع التفاصيل)

أسطورة الأهلي إلى الوحدة .. والشريف يسافر للتوقيع مع محرز وماني

يعمل مسؤولو النادي الأهلي السعودي حاليًا؛ على إنهاء صفقتي الساحر الجزائري رياض محرز، والنجم السنغالي ساديو ماني، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024. (طالع التفاصيل)

خائن عاد ليصفي حساباته مع الأهلي .. عمر السومة في أعين "كارهيه"!

المكان هو نفسه، والوجوه هي ذاتها، لكن تغير الزمان، فتغيرت معه المكانة في القلوب، فأصبح الوضع "لا المكان مكانك .. ولا الزمان زمانك"..

المهاجم السوري عمر السومة يعيش هذا الوضع حاليًا داخل جدران الأهلي، فقد أدرك تمامًا أن "دوام الحال من المحال"، حتى رفقة من عاشرتهم لثماني سنوات، يبقى هناك وجه آخر لم تره، سيظهر في وقته. (طالع التفاصيل)

مذبحة في الأهلي .. طرد 5 لاعبين وهذه هي الصفقات القادمة!

يجهز النادي الأهلي السعودي؛ لمذبحة كبرى في صفوفه، ضمن خطة الإحلال والتجديد، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024. (طالع التفاصيل)

الأهلي يضرب الاتحاد بـ"القاضية" .. اتفق مع بول بوجبا بشرط وحيد!

في مفاجأة من العيار الثقيل.. توصل النادي الأهلي السعودي، إلى اتفاق مبدئي مع النجم الفرنسي بول بوجبا، متوسط ميدان يوفنتوس الإيطالي؛ لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي. (طالع التفاصيل)

معرقلًا جهود الأهلي .. مانشستر يونايتد يدخل في مفاوضات مع هدف برشلونة

قرر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي فتح خطوط اتصال مع المغربي سفيان أمرابط نجم نادي فيورنتينا الإيطالي، في محاولة لإقناعه بالانتقال إلى "أولد ترافورد". (طالع التفاصيل)

بعدما خطف الهلال سافيتش .. عرض مغرٍ من الأهلي لبديله في لاتسيو

يبدو أن أندية دوري روشن وجهت بوصلتها تجاه نجوم الدوري الإيطالي، حيث تعاقد النصر مع مارسيلو بروزوفيتش من إنتر وحسم الهلال عمليًا صفقة سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش من لاتسيو، والآن هناك هدف جديد. (طالع التفاصيل)

بعد عودته من تركيا .. الأهلي يحسم مستقبل إزجان أليوسكي

تُواصل إدارة النادي الأهلي برئاسة خالد العيسى ترتيب أوضاع الفريق قبل انطلاق معسكره الخارجي استعدادًا للموسم الجديد، والذي سينطلق في الـ16 من يوليو الجاري. (طالع التفاصيل)

سدد المبلغ المطلوب .. الأهلي يُغلق قضية مدافعه السابق

نجح النادي الأهلي السعودي أخيرًا في غلق ملف إحدى قضاياه التي صدر بها حكم نهائي من المحكمة الدولية الرياضية، وهي الخاصة بمدافعه السابق دانكلير. (طالع التفاصيل)

لماذا تم إبعاد وليد معاذ؟ .. كشف مخطط الأهلي ومفاجأة عالمية في الطريق

بينما كان ينتظر جمهور الأهلي السعودي الإعلان عن تعيين وليد معاذ؛ رئيس النادي السابق، كرئيس تنفيذي في المجلس الجديد برئاسة خالد العيسى، تفاجأ الجمهور بإبعاده. (طالع التفاصيل)

"سيرجعه لدوري يلو من الدور الأول!" .. أين وليد معاذ؟ مفاجأة حول الرئيس التنفيذي الجديد للأهلي

يبدو أن وليد معاذ؛ رئيس الأهلي السعودي السابق، لن يكون له دورًا في النادي خلال الموسم المقبل، رغم تمسك الجماهير به بشدة! (طالع التفاصيل)

"عقدة نقص" .. تصرفات خالد العيسى خارج الأهلي تثير استياء الجماهير!

أثار خالد العيسى؛ رئيس النادي الأهلي السعودي، استياء جماهير ناديه، ليس بسبب صفقات الميركاتو الصيفي الجاري أو شيء يتعلق بشكل مباشر بالفريق، إنما لتصرفاته خارج النادي، التي دفعت الجماهير في التشكيك بتحمله للمسؤولية. (طالع التفاصيل)