معرقلًا جهود الأهلي .. مانشستر يونايتد يدخل في مفاوضات مع هدف برشلونة

مانشستر يونايتد أجرى محادثات مع هدف الأهلي وبرشلونة، حيث يحاول إنهاء الأمور قبل تدخل الثنائي.

قرر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي فتح خطوط اتصال مع المغربي سفيان أمرابط نجم نادي فيورنتينا الإيطالي، في محاولة لإقناعه بالانتقال إلى "أولد ترافورد".

أمرابط، الذي أصبح واحدًا من أبرز الأهداف على رادار الأهلي السعودي، يثير اهتمام عدد من الأندية، وعلى رأسها برشلونة الإسباني الذي تراجع مؤخرًا لأسباب اقتصادية عن فكرة ضم اللاعب.

الصحفي الألماني فلوريان بليتينبيرج من شبكة "سكاي" الرياضية أكد أن مانشستر يونايتد بدأ سعيه بالفعل للتوقيع مع أمرابط، على الرغم من أن أي انتقال من المحتمل أن يكتمل في وقت لاحق من فترة الانتقالات الصيفية.

اهتمام الصحفي الألماني بأخبار أمرابط يأتي في ظل مراقبة بايرن ميونخ، بطل "بوندسليجا" لوضعية الدولي المغربي، لكن النادي البافاري لم يجعل اهتمامه بلاعب الوسط رسميًا بعد.

أمرابط قدم أداءً مذهلًا رفقة منتخب المغرب في بطولة كأس العالم 2022، حيث لعب في كل المباريات حتى وصول "أسود الأطلس" إلى نصف النهائي قبل الخسارة أمام فرنسا.

اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا يتبقى في عقده مع فيورنتينا عام واحد فقط، مما أدى إلى زيادة التكهنات بشأن مستقبله مع الفريق البنفسجي.

تحرك مانشستر يونايتد نحو أمرابط يأتي في ظل تأثر ميزانية النادي بشدة بسبب قواعد اللعب المالي النظيف، ونتيجة لذلك، خرج "الشياطين الحمر" من سباق التعاقد مع ديكلان رايس نجم وست هام القريب من آرسنال، ويرى يونايتد أنه يمكن اعتبار أمرابط بديلًا جيدًا من حيث التكلفة.

وقع يونايتد بالفعل مع ميسون ماونت من تشيلسي هذا الصيف، لكن النادي قد يأمل في إنهاء التعاقد مع أمرابط أيضًا حيث تحاول إدارة النادي تعزيز فريق المدرب الهولندي إريك تين هاج.