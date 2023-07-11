بعدما خطف الهلال سافيتش .. عرض مغرٍ من الأهلي لبديله في لاتسيو

أندية دوري روشن تُواصل التسوق من إيطاليا

يبدو أن أندية دوري روشن وجهت بوصلتها تجاه نجوم الدوري الإيطالي، حيث تعاقد النصر مع مارسيلو بروزوفيتش من إنتر وحسم الهلال عمليًا صفقة سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش من لاتسيو، والآن هناك هدف جديد.

المصادر الإيطالية أكدت أن لاتسيو يستهدف ضم بيوتر زيلينسكي لتعويض رحيل سافيتش إلى الهلال، لكن الخبر غير السار للنادي الإيطالي كشف عنه الصحفي المختص بسوق الانتقالات نيكولو شيرا وهو وصول عرض ضخم من السعودية لنجم وسط نابولي.

شيرا أشار عبر تويتر إلى أن النجم البولندي وصله عرض من أحد أندية الدوري السعودي يتضمن عقدًا لمدة 3 سنوات مقابل 12 مليون يورو سنويًا.

الصحفي الإيطالي لم يكشف عن هوية النادي السعودي صاحب العرض لزيلينسكي، لكن بعض المصادر السعودية أكدت أنه الأهلي خاصة أنه مازال يبحث عن لاعب وسط جديد بعد فشله في ضم لوكا مودريتش.

يُشار إلى أن صاحب الـ29 عامًا انضم إلى نابولي صيف 2016 قادمًا من إمبولي، ويُعد أحد نجوم الدوري الإيطالي في المواسم الأخيرة.