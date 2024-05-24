أخبار الأهلي اليوم | قرار رياض محرز وكلمات يايسله الغريبة .. ودليل جديد يحسم مستقبل جابري فيجا

نُقدم لكم أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الجمعة 24 مايو 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الجمعة الموافق 24 مايو 2024م، وما يدور حول الفريق.

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"دوري أبطال آسيا" .. جابري فيجا يقدم دليل جديد على استمراره مع الأهلي

بطريقة غير مباشرة، قدم النجم الإسباني جابري فيجا لاعب وسط النادي الأهلي، دليل جديد على أنه سيستمر مع الفريق للموسم المقبل، ولن يرحل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، رغم تلقيه عروضًا أوروبية كبيرة (طالع التفاصيل).

كأنه يعاير الأهلي! .. ماتياس يايسله يخرج بتصريح غريب بعد التعادل أمام الرائد

في أكثر من مرة خرج الألماني ماتياس يايسله؛ المدير الفني للأهلي السعودي، بتصريحات غير موفقة، إحداها كانت الليلة عقب التعادل أمام الرائد، إذ بدى وكأنه يعاير الراقي بالمنافسة الموسم الماضي في دوري يلو للدرجة الأولى (طالع التفاصيل).

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"تجاهل مخاطبات الجزائر واتخذ هذا القرار!" .. رياض محرز يفاجئ الجماهير مجددًا

أصبح رياض محرز، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، "لغزًا كبيرًا" في الأوساط الرياضية الجزائرية؛ وذلك بعد غيابه عن المنتخب الوطني، منذ نهائيات كأس أمم إفريقيا الأخيرة (طالع التفاصيل).

أسرار جديدة .. تحول مفاجئ في مفاوضات السعودية مع محمد صلاح وكيفين دي بروينه

المملكة العربية السعودية مُصرة على التعاقد مع الفرعون المصري محمد صلاح والنجم البلجيكي كيفين دي بروينه؛ لضمهما إلى كتيبة من الأسماء العالمية، في دوري روشن للمحترفين (طالع التفاصيل).

"نعم لرياض محرز لا لماتياس يايسله" .. الألماني "مشلول تكتيكًا" بدون السحر الجزائري

إذا تم وضع المشجع الأهلاوي، في حالة اختيار بين بقاء الساحر الجزائري رياض محرز، جناح الفريق الأول لكرة القدم، أو المدير الفني الألماني الشاب ماتياس يايسله؛ يبقى السؤال "على من سيقع الاختيار؟!" (طالع التفاصيل).

نجم النصر يقود الوسط ولاعب مفاجأة سحب بساط سالم الدوسري .. "رسوب" الاتحاد والأهلي في تشكيل الأفضل لدوري روشن 2024

"كرة القدم عبارة عن مسرح كبير يحتاج إلى فنانين للإبداع فيه"؛ لذلك فإن اللاعب المتألق فقط، هو من يلفت الانتباه إليه، ولا يُمكن لأي مشجع أن يختلف عليه، سواء كان ينشط في فريقه، أو في النادي المنافس (طالع التفاصيل).





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