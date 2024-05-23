كأنه يعاير الأهلي! .. ماتياس يايسله يخرج بتصريح غريب بعد التعادل أمام الرائد

المدرب الألماني غير موفق في تصريحاته..

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في أكثر من مرة خرج الألماني ماتياس يايسله؛ المدير الفني للأهلي السعودي، بتصريحات غير موفقة، إحداها كانت الليلة عقب التعادل أمام الرائد، إذ بدى وكأنه يعاير الراقي بالمنافسة الموسم الماضي في دوري يلو للدرجة الأولى.

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الراقي تعادل سلبيًا اليوم الخميس، أمام الرائد ضمن الجولة الـ33 من دوري روشن السعودي، في مباراة تحصيل حاصل، فقد حسم الأول بالفعل احتلاله المركز الثالث في جدول الترتيب ومن ثم التأهل لدوري أبطال النخبة الآسيوية في الموسم المقبل.

وردًا على بعض الانتقادات التي يتعرض لها أداء الأهلي تحت قيادة يايسله، قال الألماني الشاب خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة بحسب ما نقلت عنه صحيفة "الرياضية": "كنا نريد تحقيق الفوز، لكننا واجهنا خصمًا منضبطًا، فكان علينا تقديم ما هو أفضل وهذا ما لم يحدث، بشكل عام جميع اللاعبين يحظون بثقة عالية، ولكن عليهم إدراك أن تطلعات الجماهير الأهلاوية كبيرة ويجب عليهم تطوير أنفسهم".

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الأغرب هو ما قاله بعد ذلك، إذ واصل: "يجب على الجميع أن يعلم أين كنا الموسم الماضي، وكيف أصبحنا اليوم"، في إشارة للتمكن من التأهل للبطولة القارية رغم العودة حديثًا لدوري روشن.

يذكر أن الراقي هبط الموسم الماضي لأول مرة في تاريخه لدوري يلو، قبل أن يتمكن من التتويج بلقبه ومن ثم العودة لدوري روشن، في واقعة لم تحدث في تاريخ أي من كبار السعودية "الهلال، الاتحاد، النصر".

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