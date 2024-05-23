"تجاهل مخاطبات الجزائر واتخذ هذا القرار!" .. رياض محرز يفاجئ الجماهير مجددًا

ماذا فعل رياض محرز؟..

أصبح رياض محرز، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، "لغزًا كبيرًا" في الأوساط الرياضية الجزائرية؛ وذلك بعد غيابه عن المنتخب الوطني، منذ نهائيات كأس أمم إفريقيا الأخيرة.

محرز رفض الانضمام إلى منتخب الجزائر الأول لكرة القدم، في المعسكر الماضي؛ قبل أن تتضارب الأنباء بشأن مصيره، في فترة التوقف الدولي لشهر يونيو.

وفي هذا السياق.. فجّر موقع "fennecfootball" الجزائري، مفاجأة من العيار الثقيل، عن رفض جناح الفريق الأهلاوي، الانضمام إلى معسكر يونيو 2024، أيضًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الموقع الجزائري الناطق باللغة الفرنسية كشف مساء اليوم الخميس، عن أن الاتحاد المحلي للعبة، أرسل إلى محرز في الساعات الماضية، استدعاءً للانضمام إلى المنتخب الوطني.

المفاجأة هي أن رياض محرز، تجاهل مخاطبات الاتحاد الوطني؛ وذلك لعدم رغبته في الانضمام إلى المنتخب، في شهر يونيو القادم، لأسباب شخصية ومهنية؛ وفقًا لنفس المصدر.

وأعلن الموقع أن محرز، يفضل الانتظار حتى شهر سبتمبر 2024؛ من أجل العودة إلى منتخب الجزائر مجددًا؛ حيث يعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لذلك.