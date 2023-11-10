أخبار الأهلي اليوم | فيرمينو يكشف سر صلاح وماني .. وسبب التعثر أمام ضمك

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الجمعة 10 نوفمبر 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم الجمعة 10 نوفمبر 2023

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مباراة بيرنلي ليست السبب .. فيرمينو يكشف أسرار الصدام العنيف بين محمد صلاح وساديو ماني

فجّر البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، مفاجأة من العيار الثقيل، عن علاقة زميليه السابقين في العملاق الإنجليزي ليفربول "المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني". "اقرأ التفاصيل"

"عبقرينو الأهلي ولا يحتاج إلى شغف حسين عبد الغني" .. ردود الأفعال على أداء رياض محرز أمام ضمك

مهما تعرض لانتقادات أو هجوم جماهيري، إلا أن الساحر الجزائري رياض محرز، لا يزال يثبت يومًا بعد آخر، أنه "الحياة" بالنسبة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي. "اقرأ التفاصيل"

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"إبداعات رياض محرز لا تكفي" .. الأهلي يفقد شخصيته وأخطاء ماتياس يايسله تقتله أمام ضمك

مرة أخرى.. أثبت الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، بأنه غير جاهز للتتويج بالألقاب، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024. "اقرأ التفاصيل"

ماتياس يايسله يكشف .. لهذا السبب فرط الأهلي في الفوز على ضمك!

كشف الألماني الشاب ماتياس يايسله، المدير الفني للنادي الأهلي، عن سر "سقوط" فريقه أمام ضمك، مساء اليوم الخميس. "اقرأ التفاصيل"

أول رد فعل من نجوم الأهلي بعد التعادل مع ضمك .. وقرار مرتقب في مستقبل يايسله

حسرة كبيرة سادت مدرجات وغرفة ملابس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، بعد السقوط المخيب أمام ضمك، مساء اليوم الخميس. "اقرأ التفاصيل"

إصابة جديدة .. الأهلي مهدد بخسارة نجمه مرة أخرى

تعرض النادي الأهلي السعودي، لضربة جديدة؛ بإصابة أحد نجومه، في مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام ضمك، مساء اليوم الخميس. "اقرأ التفاصيل"

مسؤول في الأهلي "يهين" ماتياس ياسله برسالة قاسية

فتح غسان خان، عضو مجلس إدارة شركة النادي الأهلي "غير الربحية"، النار على الألماني الشاب ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعد السقوط أمام ضمك. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | "شيء معيب" .. رياض محرز محبط من أخطاء الأهلي المتكررة

أعرب الساحر الجزائري رياض محرز، جناح النادي الأهلي السعودي، عن حزنه الكبير، بعد سقوط فريقه أمام ضمك، مساء يوم الخميس. "اقرأ التفاصيل"

طلب عاجل لصندوق الاستثمارات .. الغرف المغلقة في الأهلي تشتعل بسبب ماتياس يايسله

يبدو أن الأهلي السعودي سيعيش حالة التوتر التي عاشها جاره الاتحاد قبل أيام والتي عقبها إعلان إقالة مدربه البرتغالي نونو سانتو بشكل رسمي. "اقرأ التفاصيل"

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