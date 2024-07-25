أخبار الأهلي اليوم | صفقة مفاجئة وعودة عمر السومة للسعودية .. وتطور جديد في مستقبل فرانك كيسييه

نُقدم لكم أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الخميس الموافق 25 من يوليو 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الخميس الموافق الخامس والعشرين من يوليو 2024م، وما يدور حول الفريق.

عمر السومة يفاجئ السعوديين .. قرار مصيري قبل تحطيم عبدالرزاق حمدالله "رقمه التاريخي"

16 هدفًا فقط يفصل النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، عن تحطيم رقم الأسطورة السورية عمر السومة؛ كأفضل هداف في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين (طالع التفاصيل).

الأهلي يفاجئ فرانك كيسييه بـ"قرار جديد" في مستقبله

جهز مجلس إدارة النادي الأهلي السعودي، مفاجأة من العيار الثقيل، لنجمه الإيفواري فرانك كيسييه، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم (طالع التفاصيل).

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الأهلي يجهز لـ"صفقة أجنبية" مفاجئة في الميركاتو

أعلن الإعلامي الرياضي وليد سعيد، دخول إدارة شركة النادي الأهلي السعودي، في مفاوضات جادة للغاية مع ظهير أجنبي؛ لضمه في الميركاتو الصيفي الحالي.

سعيد كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن هذا اللاعب الأجنبي؛ سيتم قيده في قائمة "مواليد 2003+"، حال اكتملت الصفقة.

أمسك بهلالي في إدارة خالد العيسى .. جمهور الأهلي يثور على "مُعطل" الصفقات الصيفية

يبدو أن صبر جمهور الأهلي على ضبابية سوق انتقالات الفريق قد نفد، إذ لم يبرم النادي أي صفقة حتى الآن مما أشعل غضب عشاقه على منصات التواصل الاجتماعي (طالع التفاصيل).

تورط في العنصرية على الأهلي وشكك في انتصارات النصر .. موسم 2023-2024 بأعين وليد الفراج!

قد تتفق أو تختلف معه، لكن هناك حقيقة لا يمكن أن ينكرها أحد؛ نعم! وليد الفراج حالة خاصة في الإعلام الرياضي السعودي (طالع التفاصيل).

كما فعل مع هالاند .. "الوكيل" رياض محرز منجم ذهب لابد من استغلاله يا الأهلي

عندما يتم ذكر اسم الساحر الجزائري رياض محرز؛ فنحن نتحدث هُنا عن أحد أعظم اللاعبين العرب عبر التاريخ، وواحد من النجوم العالميين الذين سطروا أسماءهم بأحرف من ذهب، في عالم الساحرة المستديرة (طالع التفاصيل).

سيطرة الهلال و"كريستيانو رونالدو يساوي نيمار وبنزيما معًا" .. أعلى رواتب دوري روشن السعودي

المال هو "لغة" الساحرة المستديرة الآن؛ فمن خلاله يُمكن حسم أي صفقة، أو إقناع لاعب ما بـ"تغيير انتمائه" من فريقٍ إلى آخر، أو مغادرة قارة بأكملها وخوض تجربة جديدة (طالع التفاصيل).