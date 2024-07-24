كما فعل مع هالاند .. "الوكيل" رياض محرز منجم ذهب لابد من استغلاله يا الأهلي

رياض محرز أكثر من مجرد لاعب داخل النادي الأهلي..

عندما يتم ذكر اسم الساحر الجزائري رياض محرز؛ فنحن نتحدث هُنا عن أحد أعظم اللاعبين العرب عبر التاريخ، وواحد من النجوم العالميين الذين سطروا أسماءهم بأحرف من ذهب، في عالم الساحرة المستديرة.

شهرة محرز بدأت بانتقاله من نادي لو هافر الفرنسي إلى ليستر سيتي الإنجليزي، في يناير من عام 2014؛ ليحقق معه معجزة كروية خالدة، بالتتويج بلقب الدوري الممتاز "البريميرليج"، موسم 2015-2016.

بعد ذلك.. انتقل الساحر الجزائري البالغ من العمر 33 سنة، إلى مانشستر سيتي الإنجليزي؛ حيث توّج معه بكافة البطولات المحلية، بالإضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا - لأول مرة في تاريخ النادي -، موسم 2022-2023.

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ويبدو أن محرز اكتفى بهذه الفترة الذهبية في الملاعب الأوروبية؛ ليقرر في صيف عام 2023، خوض تجربة جديدة، بالانتقال إلى الملاعب السعودية، من بوابة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

هذا باختصار مسيرة رياض محرز الكروية؛ لكن.. ما قد لا يعرفه البعض، أن الساحر الجزائري من هؤلاء النجوم الذين يُمكن أن يطلق عليهم "لاعب برتبة وكيل أعمال".

تأثير محرز لم يقتصر على المستطيل الأخضر فقط؛ بل لديه قدرة هائلة على "إقناع" زملائه اللاعبين، بالانضمام إلى الفريق الذي ينشط فيه، مثلما حدث في صفقة النجم النرويجي إرلينج هالاند.

صفقة انتقال هالاند إلى مانشستر سيتي

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في صيف عام 2022.. اشتعل صراع رباعي بين عملاقي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونخ الألماني ومانشستر سيتي الإنجليزي؛ للتعاقد مع هالاند "24 سنة".

هالاند الذي كان يلعب وقتها في صفوف بوروسيا دورتموند الألماني، كان في حيرة من أمره بشأن الفريق الذي سينتقل إليه؛ حيث جلس والده ووكيل أعماله، مع مسؤولي الأندية الأربعة - سابقة الذكر -، وغيرها الكثير.

هُنا جاء دور رياض محرز؛ الذي وحسب تصريحات المهاجم النرويجي نفسه، نجح في "إقناعه" بالانتقال إلى صفوف مانشستر سيتي، في واحدة من أهم الصفقات في تاريخ النادي الإنجليزي.

المفاجأة التي كشفها إرلينج هالاند في تصريحاته؛ هي أن محرز تواصل معه لمدة عام كامل قبل إتمام الصفقة، حيث أخبره بأن مانشستر سيتي سيكون أنسب مكان له، حال قرر الرحيل عن بوروسيا دورتموند.

وأضاف: "محرز أخبرني عن الكثير من الأمور الجيدة في النادي والمدينة؛ ما دفعني لمتابعة العديد من مباريات مانشستر سيتي"، مؤكدًا على أن ذلك ساعده في اتخاذ قراره النهائي، عندما حان وقت الرحيل عن بوروسيا دورتموند، صيف عام 2022.

ومنذ الانضمام إلى السيتزنس؛ وهالاند يحطم الأرقام القياسية تلو الأخرى، حيث سجل 90 هدفًا وصنع 15 آخرين، خلال 98 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

على الأهلي "استغلال" محرز في الميركاتو

هذا الدور الذي لعبه رياض محرز في صفقة انتقال المهاجم النرويجي إرلينج هالاند إلى مانشستر سيتي، في صيف عام 2022؛ من الممكن أن يستفيد منه الأهلي، لحسم بعض الصفقات العالمية الكبرى.

على سبيل المثال.. الإنجليزي كايل ووكر، ظهير أيمن نادي مانشستر سيتي، والذي ارتبط اسمه بالنادي الأهلي في وقتٍ سابق؛ بإمكان محرز أن يقنعه بسهولة، بالانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم.

ووكر صرح لبرنامج "صدى الملاعب"؛ قائلًا: "ارتبط بعلاقة صداقة قوية للغاية مع رياض محرز.. نحن نتواصل بشكل يومي تقريبًا، حتى بعد رحيله عن السيتزنس".

ليس هذا فقط؛ بل أكد الظهير الإنجليزي المتألق، على أنه أصبح يتابع دوري روشن السعودي للمحترفين، وتحديدًا مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي؛ بسبب محرز.

أيضًا.. ارتبط اسم النجم الجزائري عبدالقهار قادري، متوسط ميدان نادي كورتريك البلجيكي، بالانتقال إلى صفوف الفريق الأهلاوي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وحسب موقع "دي زاد فوت" الجزائري، رحب قادري - البالغ من العمر 24 سنة - بالانتقال إلى الأهلي، رغبة منه في مزاملة مواطنه محرز؛ إلا أن النادي السعودي لم يتخذ أي خطوة رسمية لإتمام الصفقة - حتى الآن -.

الملخص من كل ذلك.. هو أن النادي الأهلي إذا كان جادًا في التعاقد مع بعض النجوم العالميين، أمثال ووكر وقادري أو غيرهم؛ فإن محرز قادر على إقناع هؤلاء اللاعبين بالفعل.

لكن بخلاف ما يفعله النصر مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، والاتحاد مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما؛ يبدو - حتى الآن - أن النادي الأهلي لا يقوم بإشراك محرز في تخطيطاته، ولا يطلب منه المساعدة في إتمام صفقاته.

رونالدو يُشارك دائمًا في تخطيطات نادي النصر بـ"سوق الانتقالات"، بينما حسم بنزيما العديد من الصفقات للعميد الاتحادي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ في انتظار ما سيفعله الأهلي وساحره الجزائري رياض محرز.