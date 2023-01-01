أخبار الأهلي اليوم | طفح الكيل من موسيماني وأولى صفقات الشتوية

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الأحد 1 يناير 2023

Shahid

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الأحد، الموافق الأول من يناير 2023، وما يدور حول الفريق.

طفح الكيل من موسيماني

حالة من الغضب الكبير تسيطر على جماهير النادي الأهلي، بعد تعادل الفريق أمام الساحل في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى السعودي، جعلهم يُطالبون إدارة النادي برئاسة وليد معاذ بضرورة إقالة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق. (طالع التفاصيل)

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الأهلي يقترب من الحصول على الكفاءة المالية

نجحت إدارة النادي الأهلي برئاسة وليد معاذ، في سداد جميع رواتب لاعبي الفريق حتى شهر أكتوبر الماضي، وذلك من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المالية. (طالع التفاصيل)

الأهلي يتفق مع النصر على ضم لاعبه

نجحت إدارة النادي الأهلي برئاسة وليد معاذ، في الاتفاق مع نادي النصر، على ضم أحد لاعبيه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، من أجل تدعيم صفوف الفريق. (طالع التفاصيل)

الإعلان عن أولى صفقات الشتاء

أعلن النادي الأهلي اليوم، إتمام أولى صفقات الميركاتو الشتوي الجاري، بالتعاقد مع عايد الرشيدي؛ لاعب التعاون. (طالع التفاصيل)

Shahid