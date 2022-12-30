الأهلي يقترب من الحصول على الكفاءة المالية

الأهلي يسير على الطريق الصحيح

Shahid

نجحت إدارة النادي الأهلي برئاسة وليد معاذ، في سداد جميع رواتب لاعبي الفريق حتى شهر أكتوبر الماضي، وذلك من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المالية.

وتسعى إدارة الأهلي للحصول على الكفاءة المالية، حتى تتمكن من إبرام تعاقدات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، وتسجيل لاعبين جدد في قائمته.

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وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن النادي الأهلي نجح في إغلاق متأخرات رواتب العاملين في النادي، والمطلوب سدادها من أجل الحصول على الكفاءة المالية.

كما استطاع الأهلي أن يُنهي بعض القضايا الخارجية، من شكاوى مقدمة على النادي لمتأخرات للاعبين سابقين.

ويريد الأهلي الحصول على شهادة الكفاءة المالية، لأنه يستهدف ضم لاعبين أجانب ومحليين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية، والذي سينطلق من بداية شهر يناير وحتى 28 من نفس الشهر.

Shahid