رسميًا .. الأهلي يُعلن عن أولى صفقاته الشتوية

الأهلي يتعاقد مع أولى صفقاته الشتوية

Shahid

أعلن النادي الأهلي، برئاسة وليد معاذ، عن أولى صفقات الفريق الشتوية، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق، لتحسين أوضاعه ونتائجه خلال الفترة المقبلة.

وتسعى إدارة الأهلي لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين مميزين خلال الفترة الحالية، من أجل المنافسة على الصعود إلى دوري المحترفين مرة أخرى.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي، عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، صورًا تجمع بين وليد معاذ واللاعب فهد الرشيدي، حيث تم الإعلان عن ضم اللاعب إلى صفوف الراقي.

وكتب الأهلي عبر حسابه: "أنهت إدارة الأهلي إجراءات التعاقد مع اللاعب فهد الرشيدي في صفقة انتقال، قادمًا من نادي التعاون، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول".

ويحتل الأهلي المركز السادس في ترتيب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى برصيد 21، حيث يتصدر الترتيب فريق الفيصلي بـ27 نقطة.

Shahid