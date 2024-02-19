أخبار الأهلي اليوم | صدمة قوية لإدارة الراقي وأخرى تضرب ماتياس يايسله

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الإثنين الموافق الـ19 من فبراير 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الأهلي السعودي، اليوم الإثنين الموافق الـ19 من فبراير 2024م، وما يدور حول الفريق.

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صدمة من وزارة الرياضة

أعلنت وزارة الرياضة اليوم، نتائج الحوكمة للربع الثاني من الموسم وفقًا للتصنيف الإداري للأندية.

لكن الراقي الوحيد من بين الرباعي الكبير "الهلال، الاتحاد، النصر"، الذي تم حرمانه من الدعيم، لعدم تحقيق مؤشر أساسي، بينما حقق منافسوه العلامة الكاملة.

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صدمة لماتياس يايسله .. إصابة صعبة لجابرييل فيجا ومدة غياب صادمة

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن نتائج الفحص الطبي الذي أجراه جابرييل فيجا لاعب وسط الأهلي بعد تعرضه للإصابة خلال مواجهة الأخدود الأخيرة في دوري روشن السعودي، والتي أظهرت معاناته من إصابة قوية وغيابه عن الملعب لمدة صادمة. (طالع التفاصيل)

"الأتاري" يفجر الجدل بين وليد الفراج وسمير عثمان.. وخدعة رياض محرز السبب!

استعان الإعلامي وليد الفراج بمقطع فيديو كوميدي تناول خلال الفقرة التحكيمية، مع الخبير التحكيمي المصري سمير محمود عثمان، للتعليق على إحدى اللقطات بمباراة الأهلي والخدود. (طالع التفاصيل)

جماهير الأهلي "تهين" ابن النادي بسبب فيجا

تعرض أحد أبناء النادي الأهلي السابقين، لهجومٍ عنيف من جماهير قلعة الراقي؛ بعد مباراة فريقهم أمام الأخدود، مساء يوم الجمعة الماضي. (طالع التفاصيل)

"اختلاف" بين مسؤولي الأهلي يعطل الصفقة المنتظرة .. والكشف عن البديل!

شهد النادي الأهلي السعودي، في الأيام القليلة الماضية، "اختلافًا" بشأن إحدى الصفقات المرتقبة، والتي كان من المقرر الإعلان عنها بشكل رسمي. (طالع التفاصيل)

الأهلي لا يكفيه! .. رياض محرز يفاجئ الاتحاد الجزائري بطلب غريب رغم فضيحة "الكان"

فاجأ النجم الجزائري رياض محرز، جناح النادي الأهلي السعودي، الاتحاد المحلي لكرة القدم في بلاده، بـ"طلب غريب" للغاية. (طالع التفاصيل)

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