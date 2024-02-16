الأهلي لا يكفيه! .. رياض محرز يفاجئ الاتحاد الجزائري بطلب غريب رغم فضيحة "الكان"

مفاجأة غريبة من رياض محرز..

فاجأ النجم الجزائري رياض محرز، جناح النادي الأهلي السعودي، الاتحاد المحلي لكرة القدم في بلاده، بـ"طلب غريب" للغاية.

محرز ودع مع المنتخب الجزائري الأول لكرة القدم، بطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة، التي استضافتها كوتِ ديفوار في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024، من دور المجموعات.

وعلى الرغم من هذا الفشل القاري الكبير؛ إلا أن محرز طلب من الاتحاد المحلي لكرة القدم، "مكافأة مالية" بعد المشاركة في البطولة الإفريقية.

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ونقلت صحيفة "fennecfootball" عن مصادر وصفتها بـ"الموثوقة"، أن نجم النادي الأهلي، أكثر لاعبي الجزائر مطالبة بـ"المكافآت المالية" من الاتحاد المحلي للعبة؛ على الرغم من دخله السنوي الضخم، والذي زاد كثيرًا بعد الانضمام للأهلي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن رياض محرز يكسب 35 مليون يورو سنويًا؛ محتلًا المركز الرابع بين أعلى اللاعبين الأفارقة "دخلًا".

وأوضحت أن محرز يأتي في المركز الرابع؛ بعد ثنائي كرة السلة الكاميرونيين جويل إمبيد وباسكال سياكام، والنجم السنغالي ساديو ماني، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي.

وكشفت الصحيفة، عن أن دخل إمبيد المحترف في فريق فيلادلفيا سيكسرز الأمريكي، يُقدر بـ47 مليون يورو سنويًا، ليحتل صدارة القائمة متفوقًا على ماني الذي يكسب 40 مليونًا، ثم سياكام لاعب إنديانا بايسرز في الولايات المتحدة، والذي يتقاضى 38 مليونًا.