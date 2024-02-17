"الأتاري" يفجر الجدل بين وليد الفراج وسمير عثمان.. وخدعة رياض محرز السبب!

كيف استطاع النجم الجزائري أن يخدع الحكم الروسي؟

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استعان الإعلامي وليد الفراج بمقطع فيديو كوميدي تناول خلال الفقرة التحكيمية، مع الخبير التحكيمي المصري سمير محمود عثمان، للتعليق على إحدى اللقطات بمباراة الأهلي والخدود.

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وواصل أهلي جدة نتائجه السلبية أمام الأخدود، عندما تلقى الخسارة 2-3 في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة 20 من دوري روشن للمحترفين.

واستعرض وليد الفراج مقطع فيديو صممه أحد المتابعين للبرنامج على منصة "X" (تويتر سابقا)، يحتوي على جدال بين الإعلامي السعودي الشهير والحكم المصري السابق، بطريقة "الأتاري" وهو لعبة إلكترونية قديمة سبقت "البلايستيشن".

وكان المقطع وكأنه جدال بين الفراج الذي رأى أن رياض محرز لاعب اهلي جدة استحق ركلة جزاء في الدقيقة 45 من مباراة الأخدود والتي احتسبها بالفعل الحكم كيريل ليفينكوف.

وفي نفس المقطع يرد سمير عثمان بأن محرز ادعى السقوط و"طار في الهواء" من أجل خداع الحكم والحصول على ركلة جزاء، وهو ما خدع بالفعل ليحتسب الخطأ، ويتمكن البرازيلي روبرتو فيرمينو من تحويلها إلى هدف التعادل الثاني للراقي.

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وبهذه الخسارة، تجمد رصيد الأهلي عند 40 نقطة في المركز الثالث، بينما رفع الأخدود رصيده إلى 23 نقطة ليصعد للمركز الحادي عشر.

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