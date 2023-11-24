أخبار الأهلي اليوم | حقيقة حرمان الراقي من صفقة سافيتش .. ومقترحات الرئيس "بلا قيمة"

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الجمعة الموافق الـ24 من نوفمبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الجمعة الموافق الـ24 من نوفمبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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"مقترحاتك في الأهلي غير مهمة بالأساس" .. رد صادم على هجوم خالد العيسى على سعد اللذيذ واتهاماته للنصر والهلال

حاول خالد العيسى؛ رئيس المؤسسة غير الربحية في النادي الأهلي السعودي، إحراج سعد اللذيذ؛ نائب رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين ورئيس برنامج الاستقطاب المكلف بإدارة المفاوضات مع النجوم العالميين خلال الميركاتو الصيفي الماضي، إلا أن "الرياح أتت بما لا تشتهي السفن"، إذ جاء الرد عليه صادمًا (طالع التفاصيل).

دليل يحسم الجدل .. حقيقة تحويل صفقة سافيتش من الأهلي إلى الهلال

لا صوت يعلو في الوقت الحالي؛ إلا على تصريحات خالد العيسى، رئيس مجلس إدارة شركة النادي الأهلي "غير الربحية"، والذي تحدث فيها عن تعرض فريقه لـ"الظلم"، خلال الميركاتو الصيفي الماضي (طالع التفاصيل).

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جاهزية ماكسيمين لـ"قمة" الشباب .. واختبارات أخيرة تحسم مصير نجم الأهلي

كشفت صحيفة "الرياضية"، عن جاهزية النجم الفرنسي آلان سانت ماكسيمين، جناح النادي الأهلي، للمشاركة في مباراة الشباب، غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

ومن ناحيته.. سيخضع التركي ميريح ديميرال، مدافع الفريق الأهلاوي، إلى اختبارات أخيرة؛ قبل حسم موقفه من المشاركة في قمة الشباب، من عدمها.

"الاتحاد تحصيل حاصل ونام الحين يا الأهلي" .. الفكاهة السوداء تعود في حروب عملاقي جدة

"الديربي" مصطلح يُطلق على أي مباراة تجمع بين فريقين من نفس المدينة، سواء في لعبة كرة القدم أو أي منافسة رياضية أخرى؛ حيث ظهر لأول مرة عام 1740، على هامش سباق للخيول، في ديربي كاونتي الإنجليزية (طالع التفاصيل).

بعد تصريحات رئيسي الاتحاد والأهلي .. رد نصراوي عنيف على "المجاملة المزعومة"

رد طلال عبد الله الرشيد، عضو شرف النصر الذهبي، على الاتهامات الموجهة إلى ناديه، بحصوله على مجاملات خاصة، في الميركاتو الصيفي الماضي (طالع التفاصيل).

لم يتحدث عن صفقات النصر مثل رؤساء الهلال والاتحاد والأهلي .. سر اختفاء مسلي آل معمر الغريب

"أخرج يا مسلي آل معمر للحديث عن الصفقات".. هكذا نادت الجماهير، رئيس مجلس إدارة شركة نادي النصر "غير الربحية"، خلال الساعات الماضية (طالع التفاصيل).

نجم إيران والعائد من الموت .. السعودية تتحرك لضم صفقتين مهمتين في الشتاء

يوم بعد آخر، يظهر اسم عالمي جديد، مُرشح للانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين؛ سواء في الانتقالات الشتوية "يناير 2024"، أو الصيف القادم (طالع التفاصيل).

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