نجم إيران والعائد من الموت .. السعودية تتحرك لضم صفقتين مهمتين في الشتاء

أسماء عالمية جديدة مرشحة للانتقال إلى دوري روشن السعودي

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يوم بعد آخر، يظهر اسم عالمي جديد، مُرشح للانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين؛ سواء في الانتقالات الشتوية "يناير 2024"، أو الصيف القادم.

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ووفقًا للإعلامي الرياضي إكرام كونور، ترغب السعودية، في التعاقد مع صانع الألعاب الدنماركي كريستيان إريكسين والمهاجم الإيراني مهدي طارمي، في الميركاتو الشتوي.

كونور أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، استعداد الأندية السعودية، لتقديم مبلغ 20 مليون يورو إلى إريكسين؛ لضمه من العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد.

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إريكسن عاد إلى ممارسة كرة القدم؛ بعد أن كان قريبًا من الموت؛ حيث تعرض لـ"أزمة قلبية"، في مباراة الدنمارك وفنلندا، في افتتاح بطولة كأس أمم أوروبا 2020.

أما بالنسبة لطارمي.. كشف الإعلامي الرياضي، عن تجهيز مبلغ 13 مليون يورو، لنقله من الفريق الأول لكرة القدم بنادي بورتو البرتغالي، إلى دوري روشن السعودي.

جدير بالذكر أن الهلال، حاول التعاقد مع طارمي، في الميركاتو الصيفي الماضي، لتدعيم خط الهجوم؛ قبل التوجه إلى خيار الصربي أليكساندر ميتروفيتش، بشكل رسمي.

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