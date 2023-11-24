"مقترحاتك في الأهلي غير مهمة بالأساس" .. رد صادم على هجوم خالد العيسى على سعد اللذيذ واتهاماته للنصر والهلال

حقيقة خطف النصر لساديو ماني والهلال لسافيتش من الأهلي..

SHAHID

حاول خالد العيسى؛ رئيس المؤسسة غير الربحية في النادي الأهلي السعودي، إحراج سعد اللذيذ؛ نائب رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين ورئيس برنامج الاستقطاب المكلف بإدارة المفاوضات مع النجوم العالميين خلال الميركاتو الصيفي الماضي، إلا أن "الرياح أتت بما لا تشتهي السفن"، إذ جاء الرد عليه صادمًا.

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رئيس قلعة الكؤوس زعم أن ناديه طلب أولًا التعاقد مع سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، لكنه فوجئ بعدها بـ48 ساعة بانضمامه للهلال، كذلك أشار إلى أن نادي النصر خطف منه صفقة ساديو ماني، بجانب رفض طلباته للتعاقد مع سرخيو راموسوروبرت ليفاندوفسكي.

لكن وفقًا لمصادر صحيفة "الشرق الأوسط" في برنامج الاستقطاب فإن حديث العيسى حمل الكثير من المغالطات، مشددة على أنه لم يطلب التعاقد مع الأسماء التي ذكرها، وأن العيسى ليس مخولًا بالأساس بالطلب من برنامج الاستقطاب، على اعتبار أن طلب الصفقات يتم عبر اللجنة الفنية في النادي، وليس رئيس مجلس الإدارة، مؤكدة على أن الشركة التي تملك النادي تعلم بذلك، وبالتالي "تصريحاته لا يعتد بها".

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وأضافت المصادر لـ"الشرق الأوسط": "شركة النادي الأهلي لديها رئيس تنفيذي مخول بالحديث والتواصل مع برنامج الاستقطاب، وهناك اتصالات تتم مع اللجنة الفنية في النادي والتي من خلالها تم التعاقد مع لاعبين كبار على رأسهم رياض محرز وفرانك كيسييه وآلان سانت ماكسيمين وغيرهم، لكن من الواضح أن مقترحات خالد العيسى لا تلقى اهتمامًا من شركة النادي وكذلك اللجنة الفنية، فضلًا عن كونه ليس مخولًا بالتواصل مع برنامج الاستقطاب".

وأخيرًا حول حديثه عن صفقة سافيتش، فأكدت المصادر أن اللاعب كان مرتبطًا بالهلال في وسائل الإعلام العالمية قبل انتخاب خالد العيسى رئيسًا للأهلي، وبالتبعية فإن الهلال هو من طلبه وفاوضه رسميًا عبر برنامج الاستقطاب وليس الأهلي.

SHAHID